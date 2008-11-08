پول نفت یکی از موانع توسعه صنایع فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بنیانیان در این همایش گفت: توسعه فرهنگی یک کشور با گسترش بازار عرضه و تقاضا برای خدمات و کالاهای فرهنگی شکل میگیرد، اما در ایران هر چند تولید کالای فرهنگی به ظاهر در حال افزایش است؛ اما در مقابل آن تقاضا برای کالای فرهنگی خارجی و به ویژه صنایع دستی چینی افزایش پیدا میکند.
وی در ادامه افزود: اکنون داشتههای فرهنگی ما، مانند میدان نقش جهان، به جای عرضه کالای فرهنگی ایرانی برای فروش کالای فرهنگی چینی و بازاریابی آن به کار میرود و به جهانگردان کالای فرهنگی تولید چین عرضه میشود. توسعه صنایع فرهنگی مستلزم سرعت بخشی به فرآیند توسعه فرهنگی است و این فرایند ابتدا باید در بخش علمی آن آغاز شود.
رئیس حوزه هنری گفت: حضور نیروی انسانی کارآمد و تخصصی شدن عرصه فرهنگی در کشور و همچنین گسترش مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از دیگر علایم شکلگیری روند توسعه فرهنگی است و باید به آن توجه کرد. نگاه محدود مدیران ارشد اجرایی به مسایل فرهنگ و کاربرد آن موجب میشود آنها نتوانند رسالت خود در این زمینه را به انجام رسانند.
بنیانیان ادامه داد: اگر هدف شکلگیری صنایع فرهنگی است، این اقدام باید از سطح مدیران ارشد ابتدا به تقاضا برای اصلاح کارکرد فرهنگی تمام دستگاههای اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی تبدیل شود و در روند پاسخگویی به این تقاضا عرضه کارهای فرهنگی و هنری توسعه پیدا کند و نسل هنرمندان تازه احساس کنند میتوانند زندگی مناسبی در عرصه هنر داشته باشند.
وی وابستگی به درآمدهای نفتی را از عوامل جلوگیری از توسعه صنایع فرهنگی برشمرد و گفت: پول نفت اگر با مدیریت صحیح مصرف نشود مانع توسعه است، زیرا در این صورت متغیر اصلی توسعه که انسان و دانش و فرهنگ اوست، دیده نمیشود و موجب میشود مدیران در فکر توسعه دانش و اصلاح فرهنگ کارکنان خود نباشند. نفت در جامعه ما نقش منفی دارد.
رئیس حوزه هنری افزود: عامل بعدی دموکراسی ناقصی است که تجربه میکنیم، زیرا آدمها هر یک برای یک دوره چهار ساله میآیند و فعالیتهایی را برای چهار سال ارائه میکنند. حتی بعضی از وزرا افق کاری خود راکمتر از چهار سال ترسیم میکنند. زیرا همیشه منتظر استیضاح هستند و در این شرایط تمام تلاش خود را به کار میبرند تا کارهایی انجام دهند که به چشم بیاید.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر حتی در حوزه فرهنگ هم مسئولیت داشته باشند ذهنشان متوجه تامین لوازم و بخش سختافزاری عرصه فرهنگ است. در حالی که کار فرهنگی یعنی پیگیری تحول در روح و روان مخاطبین برای اصلاح باورها و ارزشهای ذهنی افراد و این نیازمند ثبات مدیریتی است.
بنیانیان تاکید کرد: میتوان تصور کرد با پول نفت کشور را پر از ابزار فرهنگی کرد، ولی به جای فرهنگ اسلامی، فرهنگ غربی در آن جاری شود. پیشرفتهای توسعه در کشور دچار بیتعادلی است که نتیجه آن بروز انواع بحرانهای اجتماعی است و اگر میخواهیم دچار بحران نشویم، باید تلاش کنیم توسعه فرهنگی، سیاسی واقتصادی با هم پیشرفت کنند.
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