لرستان زندان استاندارد ندارد

موسوی جلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به نبود زندان در شمال و غرب استان، اظهار داشت: با توجه به صعب العبور بودن مسیر راههای استان این امر مشکلاتی را برای خانواده های زندانیان برای عزیمت به مرکز استان به همراه داشته است.

وی در ارتباط با پروژه جدید زندان مرکزی خرم آباد نیز عنوان کرد: این پروژه ١٢ سال است که در اختیار مشاور قرار گرفته که حدود ٩ سال است عملیات اجرای آن آغاز شده و تاکنون به پایان نرسیده است.

مدیر کل امور زندانهای استان لرستان از مسئولین ارشد استان به ویژه استاندار لرستان خواست در راستای رفع مشکلات این اداره کل و دستگاه قضایی پیرامون احداث زندان مرکزی خرم آباد توجه بیشتری به خرج دهند.

موسوی جلال همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود اعتبارات جاری در این اداره کل اشاره کرد و افزود: کمبود اعتبارات موجب ایجاد مشکلاتی در بحث بهداشت و تغذیه زندانیان شده است به طوری که این مسئله بارها در شورای تامین استان مطرح شده است.

وی همچنین به کمبود نیروی انسانی در یگان ویژه ای که در اختیار سازمان زندانها است اشاره کرد و افزود: این نیروها برای امورات محوله در زندانها کفایت نمی کند ولی با این اوصاف بحث اعزام و بدرقه توسط این نیروها به خارج از شهرها مطرح شده که مطابق با دستورالعمل رئیس سازمان زندانهای کشور مبنی بر عدم اعزام و بدرقه به خارج از شهر نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

این مسئول ادامه داد: موضوع ذکر شده مشکلاتی را برای زندان و دادگستری بوجود آورده است به طوری که این موضوع به استاندار نیز منعکس و تقاضای تشکیل جلسه شورای تامین شده است تا مشکل با حداقل های ممکن در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی حل و فصل شود.

وی تصریح کرد: این موضوع باید با توجه به اینکه لرستان یکی از استان هایی است که حجم متهمین آن در مقایسه با جمعیت استان قابل توجه است مرتفع شود.