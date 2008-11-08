دفن اموات در محدوده جدید بهشت زهرا (س) از 2 ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضاییان ضمن اعلام خبر دریافت ابلاغ آماده سازی محدوده باقرشهر گفت: با توجه به کمبود وقت برای آماده سازی این محدوده مشغول هماهنگی با دیگر سازمانها هستیم.

وی به اقداماتی که هم اکنون سازمان بهشت زهرا (س) در محدوده جدید در حال انجام است اشاره کرد و افزود: خیابان سازی، فعالیتهای عمرانی و ساخت قبور از جمله این اقدامات است.

رضاییان بیان داشت: احداث تقاطع غیر همسطح و ایجاد زیرگذر از بخش کنونی بهشت زهرا به بخش جدید نیز از دیگر اقداماتی است که توسط معاونت فنی و عمران شهرداری تهران در حال پیگیری است تا مراحل آماده سازی گورستان جدید به صورت همزمان آغاز شود.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه با شهرداری باقرشهربرای احداث بوستان در نظر گرفته شده در جنب گورستان نیز باید به جمع بندی نهایی برسیم تصریح کرد : اولویت اول سازمان بهشت زهرا برای آماده کردن محدوده جدید ، ایجاد دسترسیهای لازم است.