  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

رضاییان خبر داد:

دفن اموات در محدوده جدید بهشت زهرا (س) از 2 ماه آینده

دفن اموات در محدوده جدید بهشت زهرا (س) از 2 ماه آینده

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: از دو ماه آینده پذیرش اموات در محدوده جدید بهشت زهرا آغاز خواهد شد و تلاش می کنیم بخشهای اصلی این محدوده را تا آن زمان آماده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضاییان ضمن اعلام خبر دریافت ابلاغ آماده سازی محدوده باقرشهر گفت: با توجه به کمبود وقت برای آماده سازی این محدوده مشغول هماهنگی با دیگر سازمانها هستیم.

وی به اقداماتی که هم اکنون سازمان بهشت زهرا (س) در محدوده جدید در حال انجام است اشاره کرد و افزود: خیابان سازی، فعالیتهای عمرانی و ساخت قبور از جمله این اقدامات است.

رضاییان بیان داشت: احداث تقاطع غیر همسطح و ایجاد زیرگذر از بخش کنونی بهشت زهرا به بخش جدید نیز از دیگر اقداماتی است که توسط معاونت فنی و عمران شهرداری تهران در حال پیگیری است تا مراحل آماده سازی گورستان جدید به صورت همزمان آغاز شود.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه با شهرداری باقرشهربرای احداث بوستان در نظر گرفته شده در جنب گورستان نیز باید به جمع بندی نهایی برسیم تصریح کرد : اولویت اول سازمان بهشت زهرا برای آماده کردن محدوده جدید ، ایجاد دسترسیهای لازم است.

کد مطلب 779160

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها