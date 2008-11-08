198 نفر امدادگردان هلال احمر گیلان به حالت آماده باش در آمدند

حسن رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد در قالب شش تیم 33 نفره در شهرستانهای رشت، لاهیجان، سیاهکل، املش، لنگرود و انزلی به حال آماده باش درآمده اند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر در این شهرستانها از شدت بارندگیها کاسته شده است و امدادگران در حالت گشت زنی و ارزیابی سطح مناطقی که دچار آب گرفتگی شده اند، هستند.

رجبی ادامه داد: همچنین 220 سبد غذایی، 12 دستگاه موتورآب، دو فروند قایق جی مینی به همراه تجهیزات امداد و نجات و خودروهای نجات آماده شده اند در صورت نیاز به مناطق سیل زده اعزام شوند.