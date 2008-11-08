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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

198 نفر امدادگردان هلال احمر گیلان به حالت آماده باش در آمدند

198 نفر امدادگردان هلال احمر گیلان به حالت آماده باش در آمدند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات هلال احمر گیلان از آماده باش 198 نفر از امدادگردان این جمعیت به دلیل بارش شدید باران در سطح شهرستانهای استان خبر داد.

حسن رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد در قالب شش تیم 33 نفره در شهرستانهای رشت، لاهیجان، سیاهکل، املش، لنگرود و انزلی به حال آماده باش درآمده اند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر در این شهرستانها از شدت بارندگیها کاسته شده است و امدادگران در حالت گشت زنی و ارزیابی سطح مناطقی که دچار آب گرفتگی شده اند، هستند.

رجبی ادامه داد: همچنین 220 سبد غذایی، 12 دستگاه موتورآب، دو فروند قایق جی مینی به همراه تجهیزات امداد و نجات و خودروهای نجات آماده شده اند در صورت نیاز به مناطق سیل زده اعزام  شوند.

کد مطلب 779168

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