یک و نیم میلیون نفر در خراسان رضوی سهام عدالت دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، رضا عبدالملکی ظهر امروز در نشست شورای اداری شهرستان تایباد افزود: در مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت حدود یک و نیم میلیون نفر از روستاییان و افراد واجد شرایط سود دریافت می کنند.

وی ادامه داد: دولت نهم دولت کار، تلاش و مهرورزی است که در مناطق محروم خدمات قابل توجهی انجام داده است.

وی افزود: توجه دولت نهم به گمرک 70 ساله دوغارون و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زمینه اشتغال را برای مردم مرز نشین فراهم می کند در حالی که دولتهای قبلی توجه چندانی به این منطقه نکرده اند.

عبدالملکی اظهار داشت: جسارت دولت در ورود به عرصه ساماندهی سوخت، واگذاری امور به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و توزیع سهام عدالت از جمله اقدامات منحصر به فرد دولت نهم است.

در این نشست علی اکبر رمضانی فرماندار تایباد نیز با اشاره به خدمات دولت گفت: از مجموع 161 پروژه اجرایی در سال جاری شهرستان تایباد، تاکنون 58 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم، که برابر گزارش دفتر فنی استانداری خراسان رضوی عملکرد شهرستان مطلوب بوده است.

فرماندار تایباد از مردم شهرهای تابعه تایباد که تاکنون عملیات گازرسانی به آنها انجام نشده است خواست تا نسبت به ذخیره سازی سوخت زمستانی اقدام نمایند.

رمضانی گفت: زمینه احداث 300 واحد مسکونی مسکن مهر در تایباد فراهم شده است.

وی با اشاره به حضور اعضای کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس در شهرستان مرزی تایباد اظهار داشت: این امر زمینه توجه مجلس شورای اسلامی را در همراهی با دولت برای خدمت رسانی به این منطقه محروم فراهم خواهد کرد.

در ادامه سرهنگ غلامرضا سالاری فرمانده نیروی مقاومت سپاه پاسداران تایباد گفت: رزمایش بزرگ بسیجیان بزودی در شهرستان مرزی تایباد برگزار خواهد شد.

وی اقزود: اردوی آمادگی و تمرینات قبل از رزمایش به مدت 10 روز و با حضور بسیجیان شهرستان در تایباد انجام شده است.

سالاری گفت: در هفته بسیج قدرت و توانمندی بسیجیان در شهرستان مرزی تایباد به نمایش گذاشته می شود.