تولید صنعتی ساختمان ارزان سازی را محقق می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد اسکندرنیا ظهر امروز در حاشیه اولین همایش فناوریهای نوین ساختمان در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: چنانچه سنت دیرینه، تبدیل به فناوری شده و تعداد این فناوری ها اضافه شود، بین انبوه سازان رقابت به وجود می آید و شعار ارزان سازی محقق می شود.

وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژیهای نوین در صنعت ساختمان، باعث صرفه جویی در انرژی و مصالح ساختمانی می شود و با توجه به کمبود مصالح ساختمانی در کشور، از این بابت مفید خواهد بود.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های انبوه سازان کشور افزود: ادامه استفاده از این تکنولوژیها باعث رونق صنعت مرتبط با آن شده و باعث اشتغال نیز می گردد.

اسکندرنیا اظهار داشت: ساخت و ساز سنتی فضای غیر مفید اشتغال می کند ولی در صنعتی سازی بین 8 تا 12 درصد به فضاهای مفید ساختمان اضافه می شود که این موضوع هم از فواید صنعتی سازی ساختمان است.

وی عنوان کرد: دولت در برهه ای از زمان تصمیم گرفت که به سمت ساخت و سازهای مستحکم حرکت کند ولی این موضوع مقوله ای بود که با مصالح همخوانی نداشت، زیرا هدر رفت مصالح زیاد بود و میزان استفاده از فولاد و سیمان را افزایش می داد که این به معنی افزایش هزینه ها و ضرر زدن به سرمایه های ملی است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های انبوه سازان کشور ادامه داد: در این راستا در برنامه سوم قرار شد از تکنولوژیهای جوامع دیگر در زمینه ساخت و ساز استفاده شود و دولت در برنامه چهارم تسهیلاتی هم برای این مورد پیش بینی کرد ولی به علت عدم آشنایی مردم و نبود فرهنگ استفاده از آن، استقبال مناسبی از آن نشد.

وی افزود: با تمام این تفاسیر دولت در حال حاضر مصمم است که استفاده از این موارد را اجباری کند که در صورت تحقق آن، تحول عظیمی در صنعت مسکن رخ خواهد داد.

اسکندرنیا خاطر نشان کرد: تولید صنعتی ساختمان همچنین باعث تعدد ساخت و سازها شده و تنوع انتخاب برای خریداران را باعث می شود، ضمن اینکه باعث تخصصی شدن ساخت و ساز و افزایش عمر ساختمان به بیش از 70 سال می گردد.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های انبوه سازان کشور تاکید کرد: استفاده از فناوریهای نوین در صنعت ساختمان ایمن در برابر زلزله را نیز افزایش می دهد و صدمات و تلفات ناشی از آن را کاهش می دهد.