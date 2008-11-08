به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا رضایی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، تعداد تخلفات مشاهده شده در این بازرسی ها را 95 مورد تخلف عنوان نمود وافزود: از این تعداد 25 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی به اقدامات این شبکه در بخش مبارزه با بیماری ها اشاره کرد و اظهار داشت: در نیمه نخست امسال به منظور ریشه کنی بیماری های سل و بروسلوز در جمعیت گاوهای شهرستان بیرجند، تعداد دو هزار و 300 ست سل و یک هزار و 605 مورد خون گیری انجام شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند تصریح کرد: در مورد بیماری سل نتایج تمام آزمایشات منفی بوده است اما در مورد بیماری بروسلوز تعداد سه راس دام بیمار شناسایی و کشتار شده است.
رضایی خاطرنشان کرد: دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون با انجام آزمایشات سل و بروسلوز دامهای بیمار را شناسایی کرده و به دلیل اینکه سیر درمان این دو بیماری در دامها طولانی و امکان بازگشت مجدد بیماری وجود دارد، دامهای بیمار کشتار می شوند و به صاحبان دامهای بیمار غرامت پرداخت می شود.
وی یادآورشد: بیماری های سل و بروسلوز از مهم ترین بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است که از طریق تماس مستقیم با دام بیمار یا مصرف فرآوردههای دامی آلوده به انسان منتقل می شود.
رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: در مرحله اول طرح مبارزه با خشکسالی مقداردو هزار و 740 کیلوگرم مکمل غذایی و یک هزار و 302 لیتر شربت ضدانگلی رایگان بین دامداران توزیع شد و 102 هزار و 200 راس دام و 427 هزار مترمربع از اماکن دامی نیز به صورت رایگان سم پاشی شد.
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