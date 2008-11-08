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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

1800 بازرسی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی بیرجند انجام شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: در نیمه نخست امسال یک‌ هزار و 776 مورد بازرسی از مراکز توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی در این شهرستان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا رضایی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، تعداد تخلفات مشاهده شده در این بازرسی ها را 95 مورد تخلف عنوان نمود وافزود: از این تعداد 25 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی به اقدامات این شبکه در بخش مبارزه با بیماری ‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در نیمه نخست امسال به ‌منظور ریشه‌ کنی بیماری های سل و بروسلوز در جمعیت گاوهای شهرستان بیرجند، تعداد دو هزار و 300 ست سل و یک ‌هزار و 605 مورد خون‌ گیری انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند تصریح کرد: در مورد بیماری سل نتایج تمام آزمایشات منفی بوده است اما در مورد بیماری بروسلوز تعداد سه راس دام بیمار شناسایی و کشتار شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون با انجام آزمایشات سل و بروسلوز دام‌های بیمار را شناسایی کرده و به دلیل اینکه سیر درمان این دو بیماری در دام‌ها طولانی و امکان بازگشت مجدد بیماری وجود دارد، دام‌های بیمار کشتار می شوند و به صاحبان دام‌های بیمار غرامت پرداخت می ‌شود.

وی یادآورشد: بیماری ‌های سل و بروسلوز از مهم‌ ترین بیماری ‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان است که از طریق تماس مستقیم با دام بیمار یا مصرف فرآورده‌های دامی آلوده به انسان منتقل می ‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: در مرحله اول طرح مبارزه با خشکسالی مقداردو هزار و 740 کیلوگرم مکمل غذایی و یک ‌هزار و 302 لیتر شربت ضد‌انگلی رایگان بین دامداران توزیع شد و 102 هزار و 200 راس دام و 427 هزار متر‌مربع از اماکن دامی نیز به صورت رایگان سم ‌پاشی شد.

 

 

کد مطلب 779189

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