خريد سيمولاتور براي ما صرفه اقتصادي ندارد

مدير عامل شركت هواپبمايي هما در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب كه اگر تعداد و نوع هواپيماهاي هما بيشتر شود ، قطعا در خريد سيمولاتور سرمايه گذاري خواهد شد، اظهار داشت : در حال حاضر به علت اين كه تنوع هواپيما در شركت هواپيمايي هما خيلي اندك است ، خريد دستگاه سيمولاتور براي اين شركت به صرفه نيست.

محمد كشاورزيان با اشاره به اين كه ايرلاين هاي خارجي از سيمولاتور خود استفاده نمي كنند ، ياد آور شد: از آنجا كه نگهداري دستگاه سيمولاتور هزينه زيادي براي شركت هاي فوق به همراه دارد از اين رو شركت هاي خارجي ترجيح مي دهند از سيمولاتور خود استفاده نكرده و براي تمديد گواهينامه خلباني و استمرار مجوز پرواز، ساليانه دو بار خلبانان خود را به دوره آموزشي شبيه سازي پرواز( سيمولاتور) بفرستند.

بر اساس اين گزارش، شركت هواپيمايي هما به ازاي آموزش هرخلبان در ساعت بين 300 تا 400 دلار به شركت هاي خارجي بابت اجاره سيمولاتور پرداخت مي كند، يعني به طور متوسط حدود 2500 دلار( بابت 8 ساعت آموزش ) ودر مجموع با هزينه هتل ، هزينه هاي حق ماموريت وهزينه هاي جانبي ديگر به طور متوسط براي پنج روز تا يك هفته 2500 دلار و براي دوبار در سال به ازاي هر نفر حداقل 10 هزار دلار ارز صرف مي كند كه ضرب اين رقم در تعداد خلبان هاي هما نشان مي دهد شركت هواپيمايي هما ساليانه چندين ميليون دلار براي اين كار ارز صرف مي كند.

وي تصريح كرد: شركت هواپيمايي آسمان يك فروند هواپيماي فوكر خريداري كرده كه مذاكره با اين شركت براي خريدن يك دستگاه سيمولاتور فوكر در حال انجام است.

مدير عامل شركت هواپبمايي هما تاكيد كرد : چه از دستگاه سيمولاتور استفاده شود وچه استفاده نشود، ساليانه هزينه هاي زيادي براي شركت هواپيمايي به همراه دارد ، از اين رو ترجيح مي دهيم كه خلبانان خود را براي آموزش شبيه سازي پرواز به خارج بفرستيم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، شركت هاي هواپيمايي بازرگاني از جمله شركت هواپيمايي هما موظف است براي تمديد گواهينامه خلباني و استمرار مجوز پرواز، ساليانه دو بار( هرشش ماه يكبار) خلبانان خود را به دوره آموزشي شبيه سازي پرواز( سيمولاتور) بفرستد.