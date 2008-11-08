هسته های حفاظت اجتماعی در شناسایی مشکلات پنهان جامعه موفق عمل کرده اند

حمید خالقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به مردمی بودن این ستاد ها مشکلات پنهان اجتماع در این هسته های که مانند یک اتاق فکر مردمی می باشند شناسایی و به مراجع ذی صلاح ارسال می شود.

رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری کرمان تصریح کرد: در حال حاضر 72هسته در شهرستان کرمان و بقیه در سایر شهرستانهای استان کرمان فعالیت می کنند که طبق برنامه سهمیه استان کرمان 350هسته مردمی است.

خالقی افزود: هدف از تشکیل این ستاد شناسایی و پیشگیری از وقوع جرایم و احیاء امر به معروف و نهی از منکر می باشد اما اعضاء این ستادها نمی توانند به طور مستقیم برخورد کنند و باید موارد را به دستگاههای مربوطه اطلاع رسانی نمایند.

وی افزود: این ستاد از شش ماه دوم سال گذشته در استان کرمان راه اندازی شده که 306 گزارش مفید را ارسال کرده اند و در سال جاری تاکنون 134 مورد پیگیری و و بقیه نیز در دست اقدام است.

خالقی افزود: عضو گیری در این هسته ها با معرفی افراد معتمد صورت می گیرد و تاکنون در جهت کاهش جرایم تاثیر مثبت در استان کرمان داشته اند.