24 هزار تن انواع کالا از سمنان به خارج از کشور صادر شد

علی سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این مقدار کالای صادرشده در قالب 509 فقره اظهار نامه و به ارزش 13 میلیون و 959 هزار و 760 دلار است .

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل پودر لباسشویی دستی و قالبی، کاشی دیواری، لوله و پروفیل آهنی، کرک وموی بز، ظروف آلومینیومی، لنت ترمز، لوله pvc ، نوشابه گازدار، سیم و کابل است که به کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، عراق، افغانستان، آسیای میانه صادر شده است.

به گفته وی در سال جاری 198 تن کالا به ارزش دو میلیون و 968 هزار و 673 دلار از گمرک این استان ترخیص شده است.

وی با بیان اینکه که عمده کالاها واردت شده به گمرک استان شامل انجین موتور سیکلت، ماشین آلات، کرک و موی بز حلاجی نشده و نوار مسی است، گفت: این کالاها از کشورهای ایتالیا، ترکیه، افغانستان، چین، مالزی و کره جنوبی وارد شده است .

مدیرگمرک استان سمنان درآمد گمرک استان سمنان در سال جاری را بیش از یک میلیارد و 267 میلیون ریال اعلام کرد .

وی یاد آور شد: 98 بسته پستی به وزن 479 کیلوگرم به کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان صادرشده است.

به گفته وی، در بخش واردات امانات پستی 409 بسته به وزن یک هزار و 345 کیلوگرم شامل البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی، شکلات، اسباب بازی، موبایل، دارو وارد این گمرک شده است.