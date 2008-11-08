نزدیک به 9 درصد مردم ایران دیابت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی گویا امروز در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی دیابت (24 آبان) برگزار شد از انجام سومین پروژه مطالعه کشوری بر روی عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر خبر داد و گفت: بر اساس نتایج حاصل از آخرین مطالعه که بر روی پنج هزار و 287 نفر در رده سنی 25 تا 65 سال انجام شد دیابت در این گروه سنی 7/8 درصد است که بر این اساس برآورد می شود دو میلیون و 700 هزار مبتلا به دیابت در کشور زندگی ‌می کنند.

وی افزود: از سوی دیگر تخمین زده می شود که دو میلیون و 900 هزار نفر نیز با تست تحمل گلوکز و قند خون ناشتا مختل در معرض ابتلا قرار دارند. بنابراین در مجموع چهار میلیون و 600 هزار ایرانی در رده سنی 25 تا 65 سال مبتلا به دیابت و یا در معرض ابتلا قرار دارند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، با تاکید بر اینکه اگر فرد در معرض خطر به درستی کنترل نشود در فاصله نه چندان طولانی دیابت فرد را در سنین فعال زندگی گرفتار می‌کند، یادآور شد: بدین ترتیب بار سنگین اقتصادی به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌شود.

گویا علت بخش قابل توجهی از بیماران دیالیزی و نیازمندان جراحی‌های پیشرفته چشم و شمار افراد بستری در بخشهای قلب و عروق را ناشی از بیماری دیابت برشمرد و یادآور شد: دیابت بیماری پرعارضه، جدی و خطرناکی است که موذیانه رفتار می‌کند.

وی ادامه داد: مطالعه سال 2007 میلادی در کشورافزایش مختصر شیوع دیابت در ایران را نشان داد که این مسئله بی ارتباط با شیوه زندگی افراد اعم از تغذیه، فعالیت فیزیکی و استعمال دخانیات نیست.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت تغییر در شیوه زندگی را از مهمترین عوامل موثر در کاهش شیوع دیابت برشمرد و در ادامه بر نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی همگانی تاکید کرد.

گویا با اشاره به آغاز برنامه غربالگری فعال دیابت در مناطق روستایی در ادامه از اجرای این برنامه در سال آینده در شهرهایی با جمعیت زیر 50 هزار نفر و در صورت تامین اعتبار خبر داد و گفت: کارهای فنی این برنامه به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه در هر 10 ثانیه یک نفر در دنیا به علت دیابت می ‌میرد و دو ابتلا جدید در جهان گزارش می‌شود گفت: سالیانه 7 میلیون نفر به شمار بیماران دیابتی جهان اضافه می ‌شود.

گویا افزود: براساس آمار و اطلاعات موجود جهانی نسل آینده 380 میلیون دیابتی خواهد داشت که 80 درصد آنان ساکن کشورهایی با درآمد متوسط و رو به پایین است.