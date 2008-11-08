بیشترین و کمترین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج اولیه طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن شهر تهران را در بهار 87 اعلام کرد.

بر اساس نتایج این طرح ، در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران ،‌ بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ( 46 میلیون و 964 هزار ریال ) مربوط به منطقه 1 و کمترین آن (9 میلیون و 925 هزار ریال ) ‌مربوط به منطقه 20 بوده است.

همچنین در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران ، بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده ، 123 هزار و 989 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 48 هزار و 272 ریال در منطقه 19 بوده است.

حداقل ، حداکثر و متوسط قیمت اجاره بهای مسکن در شهر تهران در بهار 87 به شرح زیر است:

قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی( ریال)

کمترین 5750000 بیشترین 90000000 متوسط 20195000

اجاره بهای پرداختی ماهانه بابت یک متر مربع زیر بنای مسکونی (ریال)

کمترین 968 بیشترین 418919 متوسط 39322

مبلغ ودیعه بابت یک متر مربع زیر بنای مسکونی (ریال )

کمترین 13333 بیشترین 10666667 متوسط 1377556

مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی (ریال )

کمترین 11429 بیشترین 436000 متوسط 74367

طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران با هدف براورد متوسط قیمت خرید و فروش قطعی یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی و نیز براورد متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیربنای مسکونی در سطح هر یک از مناطق 22 گانه شهر تهران در هر یک از فصول سال تهیه می شود.