جابه جایی 104 هزار زائر حج تمتع در 21 روز/ حجاج با هواپیماهای پهن پیکر می پرند

علیرضا منظری در گفتگو با مهر گفت: پروازهای حجاج توسط دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و سعودی ایرلاین انجام می شود و برنامه ریزی دقیقی برای جابه جایی حجاج طی مدت مذکور توسط این دو شرکت انجام شده است تا مسافران حج با کمترین مشکل در این مدت مواجه شوند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: پرواز حجاج با هواپیماهای پهن پیکر انجام می شود که با توجه به قدیمی بودن آنها احتمال بروز تاخیر در انجام پروازها وجود دارد ولی برنامه ریزی سازمان به گونه ای است که تاخیرها با شرایط موجود به حداقل کاهش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی توان رقم دقیقی از میانگین تاخیرهای احتمالی در سفر حجاج ارائه داد، ولی انتظار می رود نسبت به سال گذشته با هماهنگیهای اجرایی انجام شده روند کاهشی داشته باشد.

منظری تصریح کرد: به دلیل کمبود ناوگان هوایی، برای جایگزینی هواپیماهایی که در مسیرهای خارجی به کار گرفته شده اند، تدابیری اندیشیده شده است تا در انجام پروازهای داخلی با کمبود و تاخیر مواجه نشویم.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ابراز داشت: خوشبختانه پروازهای حجاج با فصل کاهش تقاضای سفرهای داخلی همزمان شده است و به همین علت پرواز حجاج در تامین ناوگان در سفرهای داخلی، مشکل جدی ایجاد نمی کند.