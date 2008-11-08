فصل برگزاری جشنواره آش را نتایج آن تعیین می کند

سید میکائیل موسوی ظهر امروز در حاشیه برگزاری جشنواره آش به خبرنگاران بیان داشت: زنجان شهری است که سرمای زود رس دارد و زمان برپایی جشنواره باید به نحوی تنظیم شود که هم بازدیدکنندگان و هم غرفه داران راحت باشند.

وی در خصوص علت این تغییر در زمان برگزاری اظهار داشت: چون امسال سازمان میراث فرهنگی برپایی جشنواره را به بخش خصوصی واگذار کرد٬ مدت زمانی به طول انجامید تا رایزنیهای لازم صورت گیرد و به همین خاطر در فصل پاییز این جشنواره در حال برگزاری است.

سرپرست گردشگری سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد : امیدوارم گرمای خود آش سرمای هوا را جبران کند و همینطور که می بینید بازدید مردم هم با توجه به سرمای هوا خوب ومناسب است .

این جشنواره که در دوره های قبل در فصل بهار برپا شده بود ٬ امسال با منتقل شدن به فصل پاییز تغییر بزرگی را در خود حس کرد و کاسه های داغ آش در سرمای پاییز در دستان مردم و گردشگران قرار گرفت .

هر چند هوا سرد است و جشنواره آش در فصل تره های کوهی یعنی بهار برپا نشده اما استقبال خوب مردم در سومین و چهارمین روز از برپایی این جشنواره نشان داد که واقعا گرمی آش سردی هوا را جبران کرده تا جایی که مسئولان جشنواره٬ زمان برگزاری آن را تا بیست و چهارم آبانماه تمدید کردند.

همچنین در پی استقبال خوب مردم از چهارمین جشنواره ملی آش و آشپزی ایرانی٬ زمان برپایی این جشنواره تا بیست و چهارم آبانماه تمدید شد.

اکبر کریمی دبیر چهارمین جشنواره ملی آش و آشپزی ایرانی گفت: به خاطر استقبال خوب مردم در روزهای سوم و چهارم برپایی جشنواره ملی آش و آشپزی ایرانی و با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان میراث فرهنگی ٬ صنایع دستی و گردشگری کشور و شهرداری زنجان٬ مدت برپایی این جشنواره چهار روز تمدید شد.

وی افزود: البته مراسم اختتامیه این جشنواره در بعد ازظهر روز بیستم انجام می شود و رقابتهای پخت آش و غذاهای ایرانی به پایان می رسد اما فروش آش و نیز بازارچه صنایع دستی همچنان دایر است.

دبیر چهارمین جشنواره ملی آش و آشپزی ایرانی در خصوص زمان برپایی رقابت ها اظهار داشت: در روز جمعه٬ یعنی چهارمین روز از برپایی جشنواره رقابت ها با حضور 24 غرفه دار آغاز شد و در روزهای پنجم و ششم رقابت ها ادامه دارد.

جشنواره ملی آش و آشپزی ایرانی از روز 14 آبان در پارک ملت زنجان کار خود را آغاز کرد و با تمدید چهار روزه تا بیست و چهارم ماه جاری ادامه دارد.