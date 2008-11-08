زائران کرمانی خانه خدا از 30 آبان ماه به مدینه منوره اعزام می شوند

روح االله پورشعبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اعزام زائران خانه خدا در استان کرمان از فرودگاه شهر کرمان انجام می شود.
وی افزود: در حالیکه اعزام زائران در کشور از 22 آبان ماه جاری آغاز می شود طبق زمانبندی انجام شده اعزام زائران از استان کرمان از 30آبان ماه جاری تا 3 آذر ماه انجام می شود.
پورشعبان افزود: در کل استان کرمان در سال جاری سه هزار و 934 نفر به حج تمتع اعزام می شوند.
وی خاطر نشان کرد: این افراد در قالب 23 کاروان از فرودگاه کرمان وارد مدینه منوره خواهند شد و این افراد پس از انجام مناسک حج از ابتدای دی ماه سال جاری به کشور باز خواهند گشت.
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