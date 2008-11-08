مدیریت واحد روبرویی با بحران در غرب مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی امانی ظهر شنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه نوشهر افزود: امکانات عر دستگاه برای مقابله با بحران ناکافی است از این رو باید گروهی متشکل از دستگاههای مختلف تشکیل شود.

وی اظهار داشت: شکل گیری این مدیریت واحد روند امداد رسانی را تسریع می بخشد و خسارت ها را کاهش می دهد.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین خسارات بارندگی بامداد در مناطق حاشیه نهرهای منطقه حادث بوده است.

به گفته امانی، بیشترین مشکل آبگرفتگی در حاشیه نهرهای گندآبرود، کوز کیله و پل اعدام نوشهر گزارش شده است.

شهردار نوشهر بیان داشت: منطقه شریعت آباد نوشهر دچار آبگرفتگی شده و ضعیت بحرانی است.

فرماندار نوشهر نیز در این جلسه گفت: متاسفانه بیشتر مدیران، مدیران پس از حوادث هستند در حالیکه بسیاری از حوادث را می توان پیش بینی و مدیریت کرد.

سید هاشم فاطمی افزود: هر زمانی که حادثه ای منطقه را تهدید می کند مدیران باید در ستاد حوادث غیرمترقبه در فرمانداری مستقر شوند.

وی اظهار داشت: باید به فکر پیشگیری حوادث غیرمترقبه بود و مناطق بحران را شناسایی کرد.

وی خاطر نشان کرد: مدیران اعتبارات و نیازمندی های مورد نیاز را پیش بینی و برای تامین آن اقدام کنند.

فاطمی، خواستار تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی برای مقابله و پیشگیری از بحران شد.

به گزارش مهر، بارش شدید بارندگی بامداد شنبه موجب آبگرفتگی بسیاری از مناطق شهرستان نوشهر در غرب مازندران شد.

میزان بارندگی روز شنبه شهرستان نوشهر، 56 میلی متر اعلام شد.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر در غرب مازندران واقع شده است.