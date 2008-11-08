سطح تعاملات شهرداری و دانشگاه شیراز باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مرتضی بذرگر ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در راستای افزایش سطح تعامل این دو مجموعه می توان تعریف دقیقی از منابع پایدار درآمد را مورد بررسیهای علمی و تجربی قرار داد و برای این منظور شهرداری شیراز به عنوان یک مرکز مهم برای اصول تجربی و دانشگاه شیراز به عنوان خواستگاه علم می توانند تاثیر گذاری مناسبی در دست یابی به تعریف دقیقی برای این دسته از منابع داشته باشند.

وی یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری را عوارض اعلام کرد و افزود: عوارض به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم شده که عوارض پروانه ساختمان از منابع ناپایدار و عارض نوسازی سالیانه، خودرو، کسب و پیشه از منابع پایدار محسوب می شوند.

مدیر درآمد شهرداری شیراز همچنین با اشاره به جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بر عوارض و نقش آن در تحولات مالی اداری شهرداری ها گفت: از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است نه مالیات بر تولید و ارائه خدمات، بنابراین می توان آن را به عنوان یک منبع درآمد پایدار محسوب کرد که اجرای آن کاهش فشار بر شهروندان در پرداخت عوارض را به دنبال خواهد داشت.

بذرگر همچنین با تاکید بر اینکه تامین منابع پایدار درآمدی برای شهرداری طی سه دوره شورای اسلامی شهر مطرح شده، خاطرنشان کرد: در طول این مدت هنوز نتوانسته ایم تعریف جامعی را برای این موضوع ارائه دهیم و تا زمانی که این تعریف تدوین نشود تعیین مصداق ها و تامین راه های کسب آن نیز غیر ممکن است.

وی متذکر شد: در عین حال امید داریم با تعاملی که بین شهرداری و دانشگاه شیراز ایجاد می شود به نتایج مناسبی برای تعریف دقیق از منابع پایدار درآمدی برای شهرداری دست بیابیم.