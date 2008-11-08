مرمت خانه سالاری شهرستان نهبندان به زودی به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نهبندان گفت: بیش از 95 درصد از مرمت این خانه به پایان رسیده و تنها مرمت بخش کوچکی از دیوار این عمارت تاریخی باقی مانده است.

محمد معروف افزود: این بنا متأثر از سبک رایج معماری دوره قاجاریه به شکل حیاط مرکزی و به صورت دورنگرا ساخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: مرمت دیوارهای حیاط بیرونی و زهکشی اطراف بنا به منظور هدایت نزولات جوی و جلوگیری از رطوبت دیوارها، آجر فرش حیاط و هم چنین آجر فرش بام از جمله اقدامات صورت گرفته در فصل های مرمتی گذشته است.

معروف یادآور شد: مرمت این پروژه به صورت مقطعی از سال 78 آغاز شده است.