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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

مرمت خانه سالاری شهرستان نهبندان به زودی به اتمام می رسد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مرمت خانه سالاری در داخل بافت تاریخی شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی به زودی به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نهبندان گفت: بیش از 95 درصد از مرمت این خانه به پایان رسیده و تنها مرمت بخش کوچکی از دیوار این عمارت تاریخی باقی مانده است.

محمد معروف افزود: این بنا متأثر از سبک رایج معماری دوره قاجاریه به شکل حیاط مرکزی و به صورت دورنگرا ساخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: مرمت دیوارهای حیاط بیرونی و زهکشی اطراف بنا به منظور هدایت نزولات جوی و جلوگیری از رطوبت دیوارها، آجر فرش حیاط و هم چنین آجر فرش بام از جمله اقدامات صورت گرفته در فصل های مرمتی گذشته است.

معروف یادآور شد: مرمت این پروژه به صورت مقطعی از سال 78 آغاز شده است.

 

کد مطلب 779321

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