مرحله دوم اردوی تیم ملی واترپلو آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی نون کواکویچ سر مربی کروات تیم های ملی واترپلو 35 واترپلوئیست به اردوی تیم ملی واترپلو دعوت شده اند که اسامی آنها به شرح زیر است :



علیرضا شیهدی پور، سجاد عبدی ، امید لطف پور ، محمد بحیرایی ، سید سعید میر مهدی ، علی اکبر شیری جیان ، یاشار سلطانی ، علی پیروز خواه ، مهدی طیران ، امیر حسین خانی ، مهدی کرمی ، آرامه آغازاریان ، سید مهدی عماد ، مجید غلامی ، علی صالح ، امیر عباس علی آبادی ، محمد علی فتحی راد ، مسعود لطیفی ، خشایار جلالی اقدم ( تهران ) ، امیر محمد سجادیان ، محسن جلیلی ، نیما خوشبخت و میلاد ناظمی ( اصفهان ) ، بهمن حسینیان ، شهاب تاج الدین ( خراسان رضوی ) ، میثم جعفری ، منصور پاکزاد ( خوزستان ) ، میلاد محمدی ، سهیل خادم پور ( زنجان ) ، ارسلان مردانی ( کهکیلویه و بویر احمد ) ، آرمین قلی زاده ، علیرضا هرمزی ( گیلان ) ، اردوان جمالی فر ، رضا حق گو ( فارس ) و علیرضا پور علی ( آذربایجان شرقی ).



طبق برنامه ریزی سازمان تیم های ملی واترپلو تمرینات متمرکز تیم ملی واترپلو از عصر امروز شنبه 18 آبان ماه به مدت 4 روز صبح ها و عصرها در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.