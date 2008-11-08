دکتر محسن جلیلوند، استاد دانشگاه وکارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیرات تغییر رئیس جمهور آمریکا بر تغییر رفتار ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این خصوص باید دو موضوع نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری خواه را از مسئله استراتژیها و تاکتیکهای آمریکا تفکیک نمائیم.
وی افزود: عموما استراتژیها در ایالات متحده مسئلهای ثابت است و آنچه با تغییر افراد در سطوح مختلف، متاثر میشود، تاکتیک هاست که تغییر آن با توجه به شعارهای رئیس جمهور آمریکا در خصوص ایران، تقریبا محتمل است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوتهای شاخص جمهوری خواهان و دموکراتها ادامه داد : در این خصوص باید همواره توجه داشته باشیم که به رغم تصور رایج، دموکراتها بیش ازجمهوری خواهان با لابی صهیونیستی در ارتباط بوده و به بیان دیگر ذاتا دموکراتها اسرائیلی ترهستند. علاوه بر این تمرکز و توجه دموکراتها به اقتصاد و مباحثی چون حقوق بشر به مراتب بیش از جمهوری خواهان بوده است.
جلیلوند همچنین اظهار داشت: برخلاف تمام تغییراتی که ممکن است دموکراتها در مقایسه با جمهوری خواهان در عرصه تاکتیکهای ایالات متحده اعمال کنند، وقوع هر گونه تغییر استراتژیک در اصل سیاست سلطه گرایانه واشنگتن به کلی بعید به نظر میرسد.
وی در ادامه تاکید کرد: از دیگر سو شکی نیست که رئیس جمهور آمریکا متعلق به هر جناحی که باشد به اجرای سیاستهای سرمایه داری آمریکا وادار خواهد شد و طبعا سیاستهای مربوط به ایران نیز جزئی از این مجموعه است. بر این اساس اوباما نیز باید در پی تامین حداکثری منافع نظام سرمایه داری آمریکا باشد.
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