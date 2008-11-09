صنعت گردشگری؛ نیازمند تعریفی واحد از سوی برنامه ریزان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آنها همچنین معتقد هستند: تاکنون مردم و مسئولان با یک نگاه سنتی به مقوله گردشگری نگاه می کرده اند و این مسئله موجب شده است که به موضوع گردشگری به چشم یک صنعت نگاه نشود.

از نگاه این کارشناسان بر خلاف سایر شاخه های صنعتی که به موازات مجهز شدن به فناوریهای روز، از میزان اشتغالزایی آنها کاسته می شود در صنعت گردشگری به ازای هر نفر گردشگر، پنج نفر اشتغال مستقیم وهمچنین 12 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود و تقویت سیستم نرم افزاری آن به هیچ وجه از میزان اشتغالزایی آن نمی کاهد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در این خصوص گفت: در سالهای اخیر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، چند اقدام اساسی در زمینه توسعه و تقویت این صنعت انجام داده است.

سید مسعود منتجبی افزود با بیان اینکه یکی از این اقدامات، تنظیم اساسنامه تورهای گردشگری با علایق ویژه است، افزود: بر این اساس کلیه دفاتر خدمات مسافرتی موظف شده اند اعلام کنند در کنار برگزاری تورهای گردشگری عادی، توانمندیهای خود را در زمینه تورهای تخصصی نظیر: تورهای صنعتی، ورزشی، درمانی و یا اکوتوریسم اعلام نمایند.

وی همچنین گفت: برای اجرای هر چه بهتر این نوع از تورهای گردشگری، مدیران آژانسهای مسافرتی لازم است تا پرسنل خود را آموزش تخصصی داده و از افرادی که در این زمینه تحصیلات دانشگاهی دارند، بهره گیرند.

منتجبی افزود: به عنوان نمونه آژانسی که قصد دارد در زمینه تورهای درمانی برنامه ریزی کند، ابتدا به ساکن باید از فرد یا افرادی کمک بگیرد که در زمینه پزشکی حداقل اطلاعات لازم را داشته باشند و علاوه بر این از مراکز درمانی شهر یا کشور خود نیز آگاهی کافی داشته باشند.

وی در بخش دیگری به اجرای طرح "هزار و یک مسیر گردشگری" کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس، علاوه بر مسیرهای گردشگری سنتی کنونی، هزار و یک مسیر دیگر از سوی معاونت گردشگری سازمان، تعیین و معرفی شده که از این تعداد، 68 مسیر به خراسان رضوی اختصاص دارد.

منتجبی اظهار داشت: این مسیرها بر اساس جاذبه های گردشگری و طبیعی تعیین شده و سهم خراسان رضوی در این خصوص در مقام نخست کشور است.



وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون مدت اقامت زائران و گردشگران در مشهد، سه تا 5/3 روز است، افزود: بر اساس برنامه افق 1404 ما باید پذیرای 40 میلیون زائر درسال باشیم و تحقق این موضوع نیازمند همکاری بین بخشی با سایر دستگاهها می باشد.

50 درصد تختهای کشور مختص مشهد است

منتجبی 50 درصد تختهای کشور را مختص مشهد دانست و گفت: در مجموع 110 هتل و 220 مهمانپذیر موجود در مشهد، یک هزار و 200 تخت وجود دارد.

وی اظهار داشت: البته این میزان تخت منهای تختهای یک هزار و 200 واحد اقامتی است که در قالب طرح ساماندهی واحدهای شخصی فعال هستند.

در این خصوص مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه شرق کشور گفت: یکی از نشانه های صنعتی شدن بخش گردشگری کشور, افزایش میزان علاقه مردم به انجام سفر است.

فرید جواهر زاده افزود: تا چند سال قبل سنت حاکم، انجام سفر را محدود به نوروز و تابستان کرده بود، اما امروز، شاهد این ساختار شکنی شده ایم و لذا سفرهای زمستانی و یا سفرهای علمی نیز جای خود را در بین مردم باز کرده اند.

وی گفت: از دیگر نشانه های صنعتی شدن گردشگری در ایران،توجه خاصی است که در سالهای اخیر رسانه های جمعی به این مقوله از خود نشان داده اند.

جواهر زاده افزود: رسانه های جمعی چه در بخش آسیب شناسی و چه در بخش کند و کاو و معرفی جاذبه های گردشگری حوزه جغرافیایی خود به عنوان بازوان پرتوان سازمان، همیشه ما را یاری کرده اند.

وی متذکر شد: با توجه به حضور رسانه های قدرتمند در استان و خبرنگاران متعهد جهت پوشش خبری این هم اندیش نیز دیگر نیازی به دعوت از خبرنگاران مرکز احساس نشده است لذا از هیچ یک از خبرنگاران رسانه های کثیرالانتشار دعوت به عمل نیامده است.



رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی نیز گفت: برای رفع این مشکلات و تقویت بنیانهای فکری و کاربردی صنعت گردشگری تصمیم گرفتیم برای نخستین بار در سطح کشور اقدام به برگزاری یک همایش تخصصی و در قالب یک هم اندیشی بزرگ بین مسئولان بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری کشور نماییم.

محمد شریف روحانی افزود: در این همایش علاوه بر حضور مدیران دو هزار و 500 آژانس کشور، اعضای فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان حج و زیارت، راه آهن کشور، نیروی انتظامی، بانکها، قوه قضاییه، سازمان تعزیرات و دست اندرکاران مرتبط با صنعت گردشگری ایران حضور دارند.

وی همچنین گفت: در حاشیه این همایش علاوه بر آنکه از مدیران 40 آژانس مسافرتی برتر کشور تجلیل به عمل خواهد آمد، چهار میزگرد تخصصی نیز برگزار می شود.

روحانی در خصوص موضوعات این چهار میز گرد افزود: بررسی مشکلات و مسایل دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگری طبیعی، درمانی تجاری و نیز پرداختن به مباحث امنیتی متناسب با حوزه گردشگری کشور، چهار عنوان این میزگردهای تخصصی می باشد.

وی همچنین گفت: از ویژگی های این همایش آن است که هزینه های آن را بخش خصوصی متقبل شده و این کار توسط شرکت توسعه گردشگری ابرده اولیا صورت پذیرفته است.



روحانی با بیان اینکه روستای ابرده علیا از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد است افزود: همت مردم این منطقه به منظور معرفی توانمندیهای گردشگری خود، ما را بر آن داشته تا کلیه مهمانان را در روز دوم همایش و در قالب یک تور نیمه روزه به این منطقه ببریم تا از نزدیک با ظرفیتهای گردشگری آن آشنا شوند.

وی در بخش دیگری گفت: مسئولان باید بدانند که زیر ساختهای توسعه گردشگری در خراسان رضوی و به خصوص مشهد مقدس بسیار محدود است و اگر قرار باشد خود را به افق 1404 منطبق نماییم، با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

روحانی افزود: مسئولان همچنین باید این نکته مهم را در نظر بگیرند که هر زائری که وارد مشهد می شود، تنها در ساعات محدودی در حرم مطهر رضوی به زیارت می پردازد و باید برای بقیه ساعات حضور وی در مشهد، برنامه ریزی کلان انجام داد.

وی اظهار داشت: دفاتر خدمات مسافرتی تنها در حوزه کاری خود قادرند، کار نمایند و ما فراتر از قانون و امکانات موجود نمی توانیم قدم بیشتری برداریم.