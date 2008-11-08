اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری زهرا فقیه میرزایی و با حضور کارشناسانی همچون محمدعلی امیری مشاور فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش وحمید قبادی مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پخش میشود.
ـ برنامه "به سوی فردا" فردا 19 آبان از رادیو ایران پخش میشود. این برنامه اختصاص به معرفی جوانترین کارآفرین نمونه کشور در سال 1386 دارد.
ـ با حضور مصطفی پورمحمدی و دری نجف آبادی در برنامه "گفتگوی روز" رادیو گفتگو راههای اجرایی شدن اصل 44 بررسی میشود. این برنامه ساعت 18 روی آنتن میرود.
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