80 درصد شاغلین بخش مسکن غیرماهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد فاطمی عقدا بعد از ظهر امروز در حاشیه نخستین همایش ملی فناوری های نوین ساختمان در جمع خبرنگاران افزود: نیاز انباشته شده دو میلیون واحدی مسکن و تولید سه درصدی ساختمان با روش صنعتی، حرکت به سمت استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز را الزامی می کند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات ساختمان مسکن گفت: برای توسعه صنعتی سازی ساختمان آموزش نیروی کار ماهر یک ضرورت است.

فاطمی عقدا، جلوگیری از اتلاف 30 درصدی انرژی در روش های سنتی ساخت و ساز که هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد دلار را در بر دارد و تامین نیاز یک میلیون و 500 واحد مسکن را در کشور از دیگر ضرورت های حرکت به سمت صنعتی سازی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر امکان صنعتی کردن تمامی فرآیند ساختمان سازی در کشور وجود ندارد اما باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات ساختمان مسکن امکان استقرار مدیریت کنترل پروژه کارآمد، کاهش مصرف و هزینه ها و افزایش سرعت ساخت، بازگشت سرمایه، رعایت شرایط زیست محیطی و اشتغال زایی برای نیروی کار ماهر را از جمله مزایای صنعتی سازی ساختمان معرفی کرد.

وی گفت: طراحی مدولار تولید صنعتی ساختمان در انبوه سازی، بتن سبک گازی، تخته های سیمانی الیافی، طرح بتن توانمند نسل جدید و آجر سبک از پروژه های بررسی شده در مرکز ملی تحقیقات ساختمان در خصوص فناوری های نوین است.