ایرانیها 1,355,000 تخلف رانندگی در بزرگراهها داشته اند

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در این مدت بیش از 99 هزار خودرو در کشور توسط پلیس بزرگراه و پلیس نامحسوس به علت تخلفات رانندگی توقیف شده اند.

ایران یکی از 5 کشور جهان است که بیشترین آمار تصادفات جاده ای را در جهان دارد.

چندی پیش جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفته بود: "طی 6 ماه گذشته 13 هزار 68 نفر بر اثر تصادفات در کشور جان خود را از دست داده اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته 8/3 درصد کاهش داشته است".

بنا بر اظهارات سردارهادیانفر در "سال گذشته 417 هزار فقره تصادف در کشوربه وقوع پیوسته است که 5 هزار و 867 تصادف فوتی، 84 هزار تصادف جرحی و 327 هزار تصادف خسارتی داشته ایم".

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در ادامه به خبرنگار مهر می گوید: گشتهای پلیس بزرگراه کشور طی هفت ماه گذشته تعداد 45043 خودرو را به علت رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی توقیف کرده اند.

سرهنگ علیمردانی افزود: همچنین تیمهای پلیس نامحسوس تعداد54507 دستگاه خودرورا در مدت هفت ماه گذشته به علت نقض قوانین راهنمایی و رانندگی توقیف کردند.

بر اساس اظهارات وی حرکت با سرعت غیر مجاز با 459058 فقره بیشترین تخلفی بوده است که رانندگان انجام داده اند و پس از آن استفاده نکردن از کمربند ایمنی با295186 فقره تخلف در ردیف دوم قرار دارد.

علیمردانی اظهار داشت: پلیس نامحسوس به شدت با تخلفات حادثه ساز مانند سرعت غیر مجاز برخورد می کند و خودرو رانندگان متخلف از یک هفته تا یک ماه توقیف می شود.