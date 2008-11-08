تغییر کلان رویکرد آمریکا بعید است/ باید در انتظار گذشت زمان باشیم

زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر تغییر کلان رویکرد های ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری اوباما در خصوص کشورمان را بعید دانست.

وی با اشاره به ابعاد مختلف انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، افزود: به نظر من انتخاب اوباما را باید نه به معنای رای به دموکرات ها که از سویی دیگر و به معنای رای منفی و قاطع به سیاست‌های جمهوری خواهان در ابعاد مختلف ارزیابی کرد. در واقع مردم آمریکا با رای به باراک اوباما مخالفت قاطع خود با سیاست‌های بوش در اقصی نقاط جهان را اعلام نمودند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون شک در آمریکا و میان افکار عمومی این کشور، اکثریت قاطع مردم با جنگ افروزی‌های دولت بوش در خاورمیانه که به کشته و زخمی شدن صدها هزار انسان بی گناه انجامیده مخالفند و لذا سعی کرده اند با انتخاب رئیس جمهوری جدید، ضمن اعلام مخالفت خود با آن دوره، گامی برای اصلاح سیاست‌های واشنگتن در جهان امروز بردارند.

الهیان همچنین گفت: به هر صورت در چنین شرایطی اوباما با شعارهای جدیدی به عرصه تحولات سیاست داخلی آمریکا گام نهاده و مردم این کشور نیز امیدواری بسیاری برای عملی شدن شعار تغییر او دارند اما تحلیل من از مجموع تحولات آمریکا این است که جمهوری خواه و دموکرات در مواجهه با استراتژی‌ کلان ایالات متحده هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

وی در ادامه با اشاره به سوابق روسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در تعامل با ر‍ژیم صهیونیستی اظهار داشت: هیچ شکی نیست که رئیس جمهور آمریکا هرکس که باشد دربحث تعامل با رژیم اشغالگر قدس گوی سبقت را از رقیب خود خواهد ربود و این مسئله‌ای است که ما به صورت ریشه‌ای با آن کنار نخواهیم آمد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص نگاه کشورمان به رابطه و تعامل با ایالات متحده، تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری هم در بیانات خود اشاره کردند اختلاف ما با آمریکا، اختلافی مبنایی است که با تغییر صرف چند شعار یا سیاست قابل حل و فصل نیست.

الهیان با بیان اینکه برای روشن تر شدن جزئیات مواضع تیم اوباما یادآور شد: به هر صورت باید در انتظار گذشت زمان باشیم تا ببینیم آیا شواهد وعلائم خوب و مثبتی از طرف آمریکایی به ایران ارسال خواهد شد یا خیر؟ هر چند که احتمال وقوع چنین تحولی در سیاست خارجی واشنگتن بسیار بعید است .