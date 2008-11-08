امام رضا (ع) منبع عظیم فرهنگ سازی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره سرود رضوی افزود: برپایی جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) در واقع ادای دینی از سوی هنرمندان به این امام همام است.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: در ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) 30 استان از داخل کشور و هشت کشور خارجی حضور داشتند.

آرین منش تصریح کرد: آثار و برکات این جشنواره هنر و هنرمندان را بیمه می کند و ترویج فرهنگ رضوی هنر ایران را پالایش می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته در فصل بودجه توجه ویژه ای به جشنواره امام رضا (ع) شد و امسال نیز ردیف مستقلی در بودجه به این جشنواره اختصاص داده خواهد شد.

وی بیان داشت: برپایی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) سدی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان در کشور است.

