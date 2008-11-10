تمایل به تغییر در آمریکا باید عملیاتی شود/ تغییر خواست نخبگان و افکار عمومی

محمد کاظم انبارلویی، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت که در صورت وقوع تغییرات جدید در رویکرد دموکرات‌های آمریکا نسبت به جمهوری خواهان، تهران برای نمایش حرکت متقابل آمادگی خواهد داشت.

وی با اشاره به شعارهای انتخاباتی باراک اوباما،افزود: همانطورکه می‌دانید اوباما با شعار تغییر به عرصه سیاست داخلی و خارجی آمریکا وارد شده و البته همزمان با انتخاب او به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا گویا نخبگان و افکار عمومی این کشور نیز به این نتیجه رسیده اند که اعمال تغییر در برخی سیاست‌های واشنگتن نه تنها لازم که امری ضروری است.

این عضو حزب موتلفه اسلامی نفس ورود یک فرد سیاه پوست به کاخ سفید را تحولی قابل توجه در کشور آمریکا دانست و ادامه داد: به هر حال مجموع تحولات داخلی آمریکا و نوع حضور مردم این کشور پای صندوق‌های رای حداقل در این مرحله از سیاست های آمریکا از تمایل به حرکت درجهت نوعی تغییر حکایت دارد که چنانچه این حرکت به وقوع پیوسته و در عرصه ‌های مختلف از جمله سیاست خارجی نیز بروز یابد، طبعا نتایجی قابل توجه در بر خواهد داشت.