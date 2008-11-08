استادان دانشگاه از جامعه و معضلات آن به دور مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام علی فلاح رفیع بعد از ظهرامروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تاثیر بسیار اساتید و معلمان در جامعه افزود: در همه مکاتب اعم از مکاتب توحیدی و غیرتوحیدی و حتی در میان کسانی که به ظاهر دینی ندارند استاد و معلم از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه استاد و معلم در فرهنگ دینی و ملی ایران نیز مقام شامخی دارد، اظهار داشت: متاسفانه به دلایل چندی این اثر ویژه معلم و استاد در جامعه کمرنگ میشود و این درحالی است که تاثیر فیلمها و ستارههای سینمایی و ورزشی بر جامعه بیشتر شده و باید نسبت به این موضوع احساس خطر کرد.
فلاح تشکیل مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی را در راستای ایجاد زمینه برای ایفای نقش بیشتر برای استادان دانشگاهی ذکر کرد و گفت: ارتقای معرفت دینی و فراهم کردن زمینه برای برگزاری جلسههای و استفاده از نظرات استادان و نخبگان دانشگاهی برای گرهگشایی فکری و فرهنگی مسایل و معضلات جامعه از جمله اولویتهایی در مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: متاسفانه استادان دانشگاهی ما در حال حاضر کاری با جامعه و معضلات آن ندارند و ما باید کاری کنیم که استادان دانشگاهی بتوانند در یک فضای باز و آزادنقطه نظرات خود را ابراز کرده و مسئولان اجرایی و مردم بتوانند از این راهبردها استفاده کافی ببرند.
وی با بیان اینکه دانشگاهها باید با برگزاری منظم جلسههای هماندیشی، زمینه تعامل بیشتر استادان دانشگاهی را در این زمینه فراهم کنند، افزود: مرکز هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی کشور آمادگی حمایتهای مادی و معنوی از برنامهها و برپایی جلسههای هماندیشی در دانشگاهها را دارد.
فلاحرفیع با اشاره به اجرای برخی برنامههای فرهنگی از سوی مرکز هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی کشور برای ایجاد تعامل بیشتر با استادان گفت: در این راستا برنامههای متنوعی از جمله برپایی اردوهای فرهنگی داخلی و خارجی، همچنین اخذ سهمیه حج، گسترش اطلاعرسانی از طریق ارسال بستههای فرهنگی، ایجاد سایت اینترنتی مرکز، انجام شده و تلاش میشود با برنامهریزی بیشتری این برنامهها تداوم یابد.
رئیس مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی کشور با بیان اینکه باید گستره فعالیت هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی شامل همه اساتید شود، افزود: باید کاری کنیم تمام استادان که حرف منطقی و دغدغه خدمت دارند، وارد میدان شده و با بیان نقطه نظرات خود جامعه را در رفع مشکلات یاری کنند.
فلاح رفیع با بیان اینکه جامعه حق دارد در زمینه علمی و فکری از استاد دانشگاه خود، رفع معضلات و شبهات خود را مطالبه کند، گفت: درهای دانشگاه باید روی عموم مردم باز شود و گروههای مختلف مردم بتوانند با حضور در دانشگاه و شرکت در جلسههای سخنرانی که از سوی استادان برپا میشود شرکت و برای رفع معضلات راهکار لازم را به دست آورند.
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