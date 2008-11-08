توجه به ظرفیت بزرگ بانوان حق اسلام و ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار دست اندرکاران ششمین همایش تجلیل از بانوان قرآن پژوه، یکی از موفقیت ها و افتخارات دوران انقلاب اسلامی را حضور گسترده بانوان در بخش های مختلف جامعه دانست و با اشاره به اینکه جوامع اسلامی در گذشته از جمله جامعه خودمان کمتر به توانایی و استعدادهای زنان اعتقاد وجود داشت، گفت: در دوران جدید و به خصوص پس از انقلاب اسلامی بانوان ثابت کردند که علاوه بر اینکه در بسیاری از عرصه پا به پای مردان به پیش می روند، در برخی زمینه ها از جمله تحصیل علم و دانش مردان را پشت سر گذاشته اند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هنوز هم در مورد توانایی ها و استعدادهای بانوان مقاومت هایی در جامعه صورت می گیرد یکی از این موارد را زمینه های گوناگون مدیریتی دانست و تصریح کرد: زنان در بخش های مدیریتی هنوز جدی گرفته نشده اند که البته بیش از همه خود بانوان هستند که باید توانایی های خود را به اثبات برسانند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از بخش هایی که بانوان بسیار خوب ظاهر شدند را علوم قرآنی دانست و با اشاره به انجام شش هزار پژوهش قرآنی از سوی بانوان، تلاش آنان را در این زمینه قابل تقدیر دانست و گفت: یکی ازکارهای درست که جزء وظایف ما نیز هست این است که توانایی ها و استعدادهای بانوان را در بخش ها و سطوح مختلف برای جامعه و مسئولان تبیین کنیم و رسوبات ذهنی برخی سطحی نگران را در این زمینه بزداییم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به ظرفیت بزرگ بانوان را حق جامعه، اسلام و زنان کشورمان دانست و به لزوم عمق بخشی به فعالیت بانوان تاکید کرد و گفت: در بخش های علمی، بانوان سعی کنند تجلیل ها، تفسیرها، تاویل ها و پژوهش های خود را با کیفیت عالی انجام دهند تا بهانه ای به دست مخالفان حضور زن در جامعه ندهند.

درابتدای این دیدار حجت الاسلام دکتراحمدی و دکتر احمد مسجد جامعی به طور جداگانه ای گزارشی از روند کار و اهداف برگزاری این همایش ارائه کردند.