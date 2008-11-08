به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهندس محمد سعیدی کیا بعد از ظهر امروز در حاشیه اولین همایش فناوری های نوین در صنعت ساختمان در مشهد از پروژه های در دست اجرا در شهر جدید گلبهار در فاصله 40 کیلومتری مشهد بازدید کرد.
وی همچنین از فازهای جدید اجرایی شهر جدید گلبهار بازدید کرده و از نزدیک در جریان چگونگی اجرای این پروژه ها قرار گرفت.
سعیدی کیا همچین از پروژه های آبرسانی در شهر جدید گلبهار بازدید کرد.
وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در اولین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان هم اکنون در مشهد به سر می برد.
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