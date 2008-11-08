جشنواره ملی زیتون در گنبد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی عصر شنبه در جلسه کارگروه "آب، کشاورزی و منابع طبیعی" شهرستان افزود: برگزاری این جشنواره در جذب سرمایه گذار و فرهنگسازی برای مصرف زیتون امری ضروری است و باید در سطح ملی و بین المللی گسترش یابد.

وی اظهار داشت: این شهرستان توانمندیهای زیادی در بخش های مختلف از جمله تولید زیتون دارد که باید معرفی و شناسایی شود.

سوسرایی به مصوبه مجلس در خصوص استمهال وامهای بخش کشاورزی ناشی از خسارت خشکسالی اشاره و اضافه کرد: این اعتبارات برای اجرای طرحهای پیشگیری از بروز خشکسالی هزینه می شود.

کارشناس معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز در این جلسه درباره خسارات وارده به بخش کشاورزی گفت: سه هزار و 40 میلیارد ریال بر اثر خشکسالی و ‪یک هزار و 140 ‬ میلیارد ریال بر اثر سرمازدگی به بخش کشاورزی و باغی استان خسارات وارد شده است.

اسماعیل ایزدی افزود: این در حالیست که فقط 900 میلیارد ریال برای جبران خسارتهای وارده به بخش کشاورزی استان تخصیص داده شد که این میزان کافی است.

وی خواستار برنامه ریزی برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت جبران خسارنهای وارده بخش های مختلف کشاورزی در استان شد.

استان گلستان با تولید 90 نوع محصول کشاورزی قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید.