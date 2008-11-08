استاندار خراسان رضوی بر لزوم ایجاد خوشه صنعتی ساختمان تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی عصر امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه اولین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان،افزود: دولت تلاش کرده است با ایجاد شوق و رغبت به صنعتی سازی ساختمان، بخش خصوصی را به این سمت هدایت کند.

وی عدم ارائه آموزشهای لازم و کافی به تولید کنندگان مسکن و تجهیز نبودن مجموعه منابع کشور در حمایت از امر صنعتی سازی ساختمان در گذشته را از موانع جدی ساخت و ساز صنعتی در کشور عنوان کرد و گفت: امروز صنعتی سازان از معافیتهای مالیاتی و منابع ارزی، ریالی و امتیاز در دریافت زمین برخوردار هستند.

محمدی زاده در ادامه بر لزوم راه اندازی خوشه صنعتی ساختمان در خراسان رضوی تاکید کرد و افزود: بسیاری از سیاستهای دولت در بخش مسکن نتیجه داده است که کاهش قیمت فولاد، سیمان و مصالح دیگر از جمله بلوک و آجر از موفقیت های سیاست های دولت در بخش مسکن می باشد.

استاندار خراسان رضوی صرفه جویی در مصرف انرژی را از جمله شاخصهای مدنظر دولت در ساخت و ساز عنوان کرد و ادامه داد: اگر کسانی در جهت کاهش مصرف انرژی در ساخت و ساز حرکت کنند مورد تشویق قرار می گیرند.

وی همچنین به تامین 110 هزار قطعه زمین برای ساخت 22 هزار واحد مسکونی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: تعاونیهای مسکن مهر در استان ایجاد شده و تنها مشکل موجود تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز بود که به شکر خدا این مانع نیز رفع شد.

محمدی زاده استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان را موجب کاهش 30 درصدی قیمت تمام شده ساختمان دانست و افزود: فرهنگ سازی در میان تولید کنندگان و متقاضیان مسکن برای توسعه استفاده از فن آوری های نوین در ساخت و سازها ضروری است.