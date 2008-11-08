به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابت ‌های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا امروز در رشته‌ کراس کانتری به مسافت ‌٢/٥ کیلومتر و در هفت دور برگزار شد که در پایان مهدی عباس ‌زاده از ایران مکان هشتم را به خود اختصاص داد. پرویز مردانی و احمد بلوس به ترتیب یازدهم و دوازدهم شدند و محمد وصال هم درجای چهاردهم قرار گرفت.

در پایان رقابتهای امروز دوچرخه‌ سواری از کشور چین قهرمان شد. نماینده ژاپن در جای دوم ایستاد و رکابزن هنگ‌کنگی سوم شد. در این رشته ‌٤٨ رکابزن از ‌١٢ کشور آسیایی حضور داشتند.

فردا و در دومین روز مسابقه‌های کوهستان قهرمانی آسیا در نپال رکابزنان در رشته‌ دانهیل با یکدیگر رقابت می‌ کنند.

تیم ایران برای دومین بار است که در مسابقه‌های کوهستان قهرمانی آسیا به طور کامل شرکت می‌کند. مهدی عباس زاده ، پرویز مردانی ، محمد وصال ، محمدباقر مرتضوی ، علی اکبر میجوجی ، ارسلان تورگلی ، احمد بلوس و حسین رفیعی 8 دوچرخه سوار اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا هستند.

فرهاد عصفوری به عنوان مربی و سرپرست واصغر محمدی به عنوان مکانیسین، تیم ملی را در دومین سفرآسیایی همراهی می کنند.