مدیریت اسلامی مبتنی بر پاسخگویی به افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام محمدرضا میر تاج الدینی بعد از ظهر امروز در آیین انتخاب رسانه برتر فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی گفت: هر مسئولی خود را در قبال رسانه ها پاسخگو نداند از مدیریت اسلامی فاصله گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون فرهگی مجلس نگاه به رسانه در جامعه امروز را نگاهی گسترده خواند و گفت: ‌باید مسئولان در برابر رسانه ها متعهدانه عمل کرده و مسئولانه سخن بگویند.

وی از رسانه به عنوان برآیند افکار عمومی جامعه یاد کرد و اظهار داشت: هیچ مدیری در کشور نباید خود را مستثنی از پاسخگویی به رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی ببیند.

تاج الدینی فعالیت رسانه‌ای در عصر حاضر را ‌ابزار نوین تبلیغاتی خواند و اظهار داشت: رسانه و اخبار منتشره، مانند چشمه ای که از دل کوه جاری می شود در بستر جامعه جریان می یابد.

وی با بیان اینکه مردم تشنه اخبار جدید در موضوعات مختلف هستند، تصریح کرد: ‌اگر این جریان مثل چشمه زلال باشد جامعه سیراب می شود ولی اگر آلوده باشد و با رویکرد تخریبی منتشر شود آثار منفی به دنبال خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تبیین جایگاه خبرنگاران در عصر حاضر عنوان کرد: ‌در شرایط کنونی جهان یک خبرنگار می تواند نقشی بالاتر از یک رجل سیاسی ایفا کند.

وی داشتن رویکرد اصلاحی و تلاش در راستای فرهنگ سازی و نیز نگاه توامان به کاستی ها و نقاط قوت را از مولفه های رسانه برتر دانست و گفت: رسانه برتر رسانه ای است که با پرهیز از وابستگی به جریانی خاص و یا گروهی معین، عملکری فراگروهی داشته باشد.

تاج الدینی عنوان کرد: دارا بودن استقلال،‌ صداقت و پرهیز از رواج شایعات نادرست و جریان سازی درست را از دیگر مولفه های رسانه برتر است.

عزیز جوانپور ریئس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نیز در این آیین گفت: در حالی که دانشجویان رشته روزنامه نگاری این دانشگاه فارغ التحصیل نشده اند اما 55 نفر از آنان جذب رسانه های ارتباط جمعی شده اند.

وی با اشاره به جایگاه مطبوعات در تاریخ آذربایجان و تبریز اظهار داشت:‌ سهم آذربایجان در فعالیت های رسانه ای کشور باید به خاطر سابقه درخشانش بیش از میزان کنونی باشد.

در پایان این مراسم از هشت فعال برتر رسانه ای در آذربایجان‌شرقی تجلیل شد.