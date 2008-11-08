دزدان دریایی یک کشتی دانمارکی را در خلیج عدن ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نوئل چونگ" رئیس دفتر نیروی دریایی بین المللی روز شنبه به خبرنگاران گفت که یک کشتی دانمارکی که با پرچم باهاما عازم آسیا بود، در دام دزدان دریایی خلیج عدن افتاد.

وی افزود: به کشتی هایی که در این منطقه تردد می کنند، توصیه شده است با اتخاذ تدابیر احتیاطی بیشتری از خطر گرفتار شدن در دام راهزنان دریایی دوری کنند.

این مقام خاطرنشان کرد: این کشتی تجاری دانمارکی شامل 13 خدمه بود که همگی آنان توسط دزدان دستگیر شدند.

براساس این گزارش، آبهای کشورهای آفریقایی در سال جاری میلادی شاهد 81 مورد حمله از جمله 32 مورد راهزنی دریایی بوده که 11فروند کشتی ربوده شده به همراه بیش از 200 خدمه آن هنوز در دست دزدان هستند.