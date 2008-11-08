روابط ایران و ژاپن باید دور از تحولات زودگذر جهانی توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس، تاروناکایاما، رئیس گروه دوستی پارلمانی ژاپن و ایران صبح امروز با علاالدین بروجردی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - ژاپن دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار بروجردی با اشاره به وجود دیدگاه‌های مثبت در افکار عمومی دو ملت به عنوان بسترهای مهم توسعه و تقویت همکاری های دو کشور گفت: با توجه به دیدگاه‌های مشترک دو کشور در زمینه‌های گوناگون ، باید به دور از تحولات زودگذر همکاری‌های فی‌مابین را هر چه بیشتر توسعه و ارتقا داد.

وی با بیان اهمیت و نقش مجالس در تسهیل مناسبات دوستانه فی مابین ، آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای حمایت و گسترش روابط دو کشور مورد تاکید قرار داد.

بروجردی همکاری های فرهنگی و علمی را از مهمترین زمینه های تقویت روابط دو کشور دانست و افزود: با توجه به قدمت و تاریخ طولانی فرهنگ و تمدن دو ملت، ظرفیت های بسیاری برای همکاری های فرهنگی- علمی دو ملت وجود دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران گام های بلندی در جهت اعتمادسازی و همکاری همه جانبه با آژانس انرژی اتمی برداشته است، گفت: ملت ایران هیچ گاه حاضر به چشم پوشی از حق خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیست.

وی درادامه با تاکید بر شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه به ویژه عراق و افغانستان گفت: افکار عمومی جهان و مردم آمریکا در انتظار تغییرات اساسی در سیاست های این کشور است.

بروجردی در ادامه با اشاره به تحولات عراق و تلاش آمریکا برای تحمیل توافقنامه امنیتی به این کشور گفت: با زور و فشار نمی توان چیزی را به یک ملت تحمیل کرد و آمریکا باید به دیدگاه های ملت عراق در خصوص عدم پذیرش این توافق نامه احترام بگذارد.

براساس این گزارش تاروناکایاما رئیس گروه دوستی پارلمانی ژاپن - ایران نیز در این دیدار گفت: روابط دو کشور از جهات گوناگون برای ژاپن حایز اهمیت است .

وی تاکید کرد: همکاری های پارلمانی با ایران برای ژاپن بسیار مهم است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ژاپن و ایران با اشاره به تحولات جهانی به ویژه اوضاع منطقه بر ضرورت تداوم مشورت‌ها و رایزنی مقامات دو کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش طرفین در این دیدار پیرامون تبادل تجربیات و اطلاعات میان دو کشور در زمینه های پزشکی، علمی و فرهنگی توافق کردند.