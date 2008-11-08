مدیر عامل ایسنا خواستار تدوین اصول اخلاق حرفه ای رسانه ها شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمال رحیمیان بعد از ظهر امروز در آیین انتخاب رسانه های برتر فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی تصریح کرد‌: همانگونه که رسانه های جوامع غربی، اصولی را به عنوان اصول اخلاق حرفه ای ترسیم کرده اند رسانه های کشورمان نیز باید اصول اخلاق حرفه ای را براساس آرمان های انقلاب اسلامی و اندیشه های و تعالیم دین اسلام تدوین و اجرا کنند.

وی تدوین این اصول را برای تنظیم مراودات بین رسانه ای در داخل کشور موثر دانست و افزود:‌رسانه ها می توانند در عین رقابت نزدیک و تنگاتنگ ‌،رقابتی سازنده را بر مبنای اخلاق حرفه ای برگرفته از اسلام و انقلاب اسلامی داشته باشند .

مدیر عامل ایسنا با انتقاد از سوق یافتن رقابت رسانه ها به سمت خنثی کردن تلاشهای همدیگر اضافه کرد: دوری از اخلاق حرفه ای مبتنی بر آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی باعث می شود بخشی از نیروی رسانه ها صرف خنثی کردن تلاش همدیگر شود.

رحیمیان در ادامه سرلوحه قرار دادن نقد عالمانه و خیرخواهانه و پرهیز از سیاه نمایی و تخریب توسط رسانه ها را مورد تاکید قرار داد .

وی تدوین اصول اخلاق حرفه ای رسانه های کشور مبتنی بر آرما نهای اسلام و انقلاب اسلامی را باعث منسجم شدن فعالیت رسانه در بعد بین المللی دانست و افزود‌: می توان با حرکت بر حول این اصول علاوه بر شکست دشمنان در جنگ روانی، توطئه دشمنان قسم خورده انقلاب در قالب عملیات نرم را نیز پاسخ داد.

مدیر عامل خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه با اشاره به هجمه گسترده تبلیغاتی غرب علیه نظام جمهوری اسلامی یادآور شد: اقدام منفعلانه رسانه های کشور در برابر رسانه های غربی مورد قبول نیست و باید با اتخاذ استراتژی مشخص در برابر این تبلیغات به صورت یکپارچه عمل کرد.