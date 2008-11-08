به گزارش خبرنگار مهر در تبریز‌ ،‌احمد احمدی منش عصر امروز در آیین انتخاب رسانه برتر حوزه فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه رسانه های آذربایجان شرقی به تریبون مسئولان تبدیل شده و از مردم فاصله گرفته اند.

وی با اشاره به عدم استقبال مردم از نشریات محلی یادآور شد: دلیل عدم فروش مطبوعات و نبود جذابیت در مطالب آن دوری از مخاطب است .

احمدی منش همچنین از نحوه برخورد مسئولان دولتی به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت : متاسفانه گروهی از مدیران محلی نیز چهارچوب فکریشان این است که هر روز یک عکس و مطلب در مطبوعات داشته باشند و اگر روزی چنین نشد آگهی نشریه مذکور را قطع می کنند.

این مقام مسئول در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش رسانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان گفت : نباید فعالیت رسانه ها و مطبوعات به صورت یکطرفه بوده و تنها انعکاس دهنده اظهارات یک طرف باشند.

وی خطاب به مسئولان رسانه های گفت: نگذارید وضعیتی پیش آید که مردم از مسئولان ببرند که این بزرگترین آفت جامعه ما خواهد بود.

احمدی منش در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین آیین انتخاب رسانه برتر فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی گفت: این مراسم با هدف ارج گذاری به فعالیتهای هنری و فرهنگی مطبوعات و رسانه ها برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون سه جشنواره در حوزه مطبوعات برگزار کرده است، تاکید کرد: تلاش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افرایش توان علمی فعالان حوزه خبر و ارتقای کیفیت مطالب مندرج در نشریات این منطقه است.

احمدی مهمترین کمبود مطبوعات آذرابیجان شرقی را نبود اخبار تولیدی خواند و افزود: متاسفانه سرقت ادبی به صورت اخذ خبر و انتشار آن بدون درج منبع در نشریات محلی آذربایجان شرقی رونق یافته است.