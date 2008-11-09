به گزارش خبرنگار مهر، سایت معتبر imdb مدتی است در صفحه مربوط به تازه‌ترین ساخته مجید مجیدی بخش سایت رسمی را هم فعال کرده که علاقمندان با کلیک روی آن به صفحه www.thesongofsparrows.com/fa هدایت می‌شوند.

در صفحه اول سایت آنونس فیلم سینمایی "آواز گنجشک‌ها" در دو اندازه کوچک و بزرگ و کیفیت متوسط و عالی قابل دریافت است و در پائین صفحه هم به درخشش آن در دو جشنواره فیلم فجر (برنده چهار سیمرغ بلورین) و فیلم برلین (برنده خرس نقره‌ای) اشاره شده است. تصویری رضا ناجی بازیگر نقش کریم آقا و اسامی بازیگران فیلم هم در این صفحه دیده می‌شود.

خلاصه داستان و عوامل و بازیگران، آنونس و پشت صحنه فیلم، سه گالری عکس از صحنه و پشت صحنه، دریافت و ذخیره آنونس، پشت صحنه و موسیقی، اخبار، نقد فیلم، نظرات شما، برنامه اکران و مسابقه دیگر بخش‌های سایت رسمی فیلم سینمایی "آواز گنجشک‌ها" ساخته تازه مجیدی است.

تنها نکته‌ای که ظاهرا از چشم مدیران سایت پنهان مانده طراحی آن به زبان فارسی است و از آنجا که "آواز گنجشک‌ها" نماینده سینمای ایران در اسکار هشتاد و یکم است، استفاده از زبان انگلیسی برای مراجعه کاربران دیگر کشورها به سایت ضروری به نظر می‌رسد.