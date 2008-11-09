صادقی در گفتگو با مهر: 900 مجوز برای مراکز قرآنی مردمی صادر شده است

سید جعفر صادقی مدیر امور مؤسسات و مراکز قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان دارالقرآن از سال 83 به ساماندهی مراکز و مؤسسات مردمی قرآنی اقدام کرده است، اظهار داشت: در سال 85 حدود 2 هزار مرکز قرآنی مردمی در سطح کشور شناسایی شد که بر اساس آمار گرفته شده حدود دو سوم آنها فاقد مجوز بودند که با برنامه ریزی از سال 83 در بحث صدور مجوز 900 مجوز صادر شد.

وی با اشاره به اینکه از امسال سعی بر این شده تا مجوزهایی که صادر می شوند به دو صورت ارائه شوند، تصریح کرد: یکی مجوزها قطعی و یکی هم مجوزها موقت است. از امسال شروع به صدور مجوزهای موقت کرده ایم که مرکز یا مؤسسه قرآنی پس از 6 ماه فعالیت مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید، مجوز قطعی دریافت می کند.

مدیر امور مؤسسات و مراکز قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم در ادامه گفت: تاکنون 838 مجوز قطعی برای 109 مؤسسه و 729 مرکز قرآنی صادر شده است. 40 مرکز و مؤسسه نیز به صورت موقت ایجاد شدند که پس از 6 ماه مجوز موقتی به مجوز قطعی تبدیل می شوند.

سید جعفر صادقی با اشاره به تفاوت میان مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی یاد آور شد: مؤسسات قرآنی به صورت گسترده تر فعالیت می کنند و از سوی ارکان سه گانه هیئت مؤسس، مدیرعامل هیئت مدیره و بازرس اداره می شوند. مراکز قرآنی به صورت محدودتر فعالیت می کنند و توسط مؤسس و مدیر مسئول اداره می شوند. نهادهای دیگری چون اتحادیه ها از تجمیع مؤسسات و مراکز قرآنی با انتخابات به صورت رسمی تأسیس شده اند و خانه های قرآنی نیز مخصوص مناطق روستایی در این زمینه فعالیت می کنند.

وی در ادامه به حمایتهای نقدی و غیرنقدی مؤسسات و مراکز قرآنی اشاره کرد و افزود: در سال 86 از 313 مرکز و مؤسسه حمایت شد. در کنار حمایتهای نقدی از این مراکز و مؤسسات، حمایتهای غیرنقدی شامل توزیع 800 هزار جلد قرآن به صورت رایگان میان این مراکز و مؤسسات انجام گرفت. همچنین 227 هزار مورد اجناس غیرنقدی با صبغه آموزشی و کمک آموزشی به این مراکز داده شد.

سید جعفر صادقی با اشاره به اینکه در سالهای 84 و 85 آمارگیری در خصوص شناسایی مرکز و مؤسسات قرآنی انجام شد و در سال 86 این آمارگیری انجام نگرفت، اظهار داشت: طی دو سال 84 و 85 نیاز به آمار پایه ای داشتیم. اما در سال 86 تغییرات بسیار کم بود و با توجه به توجیه مراکز مختلف فعالانی که قصد دریافت مجوز داشتند، پیگیر کار بودند. اما امسال نیز با هدف به روز رسانی اطلاعات تا اواخر سال آمارگیری می کنیم.

مدیر امور مؤسسات و مراکز قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم با تأکید بر اینکه نظارت بر روی این مراکز و مؤسسات قرآنی به سه شکل انجام می گیرد، یاد آور شد: در پی ابلاغ به ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی هر سال 2 بار از این مراکز بازدید به عمل می آید، اتحادیه ها زیر نظر سازمان تبلیغات بر اعضا نظارت داخلی دارند. شکل سوم هم به این صورت است که هر سال یک یا دو بار هیئتهایی را اعزام می کنیم تا از این مراکز بازدید و آنها را ارزیابی کنند.

وی با اشاره به اینکه اعطای مجوز موقت در سال 87 نقطه عطفی در فعالیتهای سازمان دارالقرآن کریم بود، گفت: امسال به درجه بندی مؤسسات و مراکز قرآنی اقدام می کنیم که تا دو ماه دیگر تکمیل و در 5 دسته درجه بندی می شوند. گروهی که درجه بندی برتری دارند تشویق می شوند و گروههای دیگر نیز هدایت و با نظارت بیشتر ارتقا می یابند.