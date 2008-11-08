پیروزی هامبورگ و ولفسبورگ/ هاشمیان 26 دقیقه برای بوخوم بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان امروز پنج بازی برگزار شد که با پیروزی تیم‌های هامبورگ، ولفسبورگ و بورسیا مونشن گلادباخ و توقف بایرلورکوزن در دیدار مقابل کارلسروهه همراه بود.

در بازیهای امروز سهم بازیکنان ایرانی حضوری 71 دقیقه‌ای در میدان بود. در بازی پرگل ولفسبورگ مقابل انرگی کوتبوس که به برتری 3 برصفر این تیم انجامید، اشکان دژاگه یکی از 11 بازیکن اصلی سبزپوشان فلکس واگن بود که در آغاز نیمه دوم جای خود را به "ماکوتو هاسه‌به" داد.

وحید هاشمیان نیز در بازی خانگی بوخوم مقابل وردربرمن که به تساوی بدون گل انجامید، در دقیقه 64 به جای "آزائوا" وارد زمین مسابقه شد اما نتوانست تیمش را به گل برساند.

نتایج دیدارهای امروز بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

* بوخوم صفر- وردربرمن صفر

* آرمینابیله‌فلد صفر- بورسیامونشن گلادباخ 2

گل‌ها: مارکو مارین (6 و 80)

* کارلسروهه 3 - بایرلورکوزن 3

گل‌ها: داسیلوا (37)، سباستین (60) و ایشاویلی (77) برای کارلسروهه و پاتریک هلمس (یک)، استفان کیسلینگ (17) و کادلچ (24) برای بایرلورکوزن

* ولفسبورگ 3 - انرگی کوتبوس صفر

گلها: گرافیته (36 - پنالتی، 55 و 80)

* هامبورگ 2 - بورسیادورتموند یک

گلها: ملادن پتریچ (9) و ایویکا اولیچ (33) برای هامبورگ و تاماس هاینال (48) برای بورسیادورتموند

در ادامه دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان فردا سه بازی دیگر طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

* شالکه - بایرن مونیخ

* هرتابرلین - هافنهایم

* اینتراخت فرانکفورت - اشتوتگارت

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر درآمد:

1- هافنهایم 25 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- بایرلورکوزن 25 امتیاز

3- هامبورگ 23 امتیاز

4- بایرن مونیخ 21 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- بوخوم 9 امتیاز

19- آرمینابیله‌فلد 8 امتیاز

20- انرگی کوتبوس 6 امتیاز