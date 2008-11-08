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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۲۱:۱۴

نیویورک تایمز:

گرجستان آغازگر جنگ بر ضد اوستیای جنوبی بود

گرجستان آغازگر جنگ بر ضد اوستیای جنوبی بود

با وجودی که تفلیس، اوستیای جنوبی را به عنوان آغازگر جنگ معرفی کرده است، یک روزنامه آمریکایی، گرجستان را متجاوز معرفی کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد: با وجود ادعای تفلیس، محاسبات نظامی انجام شده توسط ناظران نظامی نشان داده است نظامیان گرجی آغازگر جنگ با اوستیای جنوبی درهفتم آگوست بوده اند.

نیویورک تایمز اقدام گرجستان در آغاز حمله به اوستیای جنوبی را عامل به خطر افتادن جان غیرنظامیان، حافظان صلح روس و دیگر ناظران غیرمسلح در این منطقه دانست.

گرجستان بارها هدف از حمله به اوستیای جنوبی را دفاع از روستاهای این کشور در برابر تجاوزات نیروهای اوستیای جنوبی و مقابله با حمله احتمالی روسیه عنوان کرده است.

در پی حمله گرجستان به منطقه اوستیا، روسیه در حمایت از این منطقه وارد جنگ با تفلیس شد و نیروهای نظامی این کشور تا نزدیکی تفلیس پیشروی کردند که با میانجیگری نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، قرارداد صلحی در این باره امضا شد.

در این قرارداد صلح بر خروج نیروهای روسیه از گرجستان و بازگشت به مواضع قبل از جنگ تاکید شده است.

کد مطلب 779490

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