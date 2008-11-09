حمایت روسیه از مذاکرات چین و تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: توافق پکن و تایپه درباره موضوعات مورد اختلاف به تقویت صلح و امنیت در منطقه تنگه تایوان منجر خواهد شد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه از نتایج مثبت بدست آمده در مذاکرات چین و تایوان استقبال کرده و آنرا تحسین برانگیز دانست.

در شرایطی که پس از شصت سال خصومت، 13 آبان یک هیئت عالی رتبه چینی وارد تایوان شد، تایپه مذاکرات با پکن را موفقیت آمیز اعلام کرد.

لای شین یوان رئیس هیئت مذاکره کننده تایوان، مذاکرات در حال انجام با چین را ثمربخش اعلام کرد. وی همچنین از امضاء چهار توافقنامه بین چین و تایوان درباره امنیت غذایی، ارتباط دریایی و هوایی مستقیم و خدمات پستی خبر داد. لازم به ذکر است "چن یونلین" رئیس هیئت مذاکره کننده چین اولین مقام عالی رتبه این کشور است که در 60 سال اخیر برای مذاکره با مقامات تایوان به این کشور سفر کرده است.

لازم به ذکر است که چین و تایوان پس از جنگ داخلی 1949 از یکدیگر جدا شدند و در طی این مدت روابط چندان خوبی را با یکدیگر نداشته اند.