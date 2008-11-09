حیات معدن سنگرود رودبار رو به اتمام است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هم اکنون تولید سالانه این معدن بین 20 تا 25 هزار تن در سال است و از سویی تعداد کارگران معدن سنگرود از سه هزار و 500 نفر به کمتر از 600 نفر کاهش یافته است.

معدن سنگرود، واحدی اقتصادی نیست ولی ضرورت حفظ اشتغال موجود و محرومیت منطقه ایجاب می کند که با یارانه دولت روی پا بایستد، زیرا این معدن با شرایط کنونی نمی تواند سالهای طولانی به حیات خود ادامه دهد و از طرفی کاهش نیروی کار با توجه به محرومیت منطقه یک معضل اساسی خواهد بود.

به نظر می رسد اگر قرار است این معدن غیرفعال شود، مسئولان کشوری و استانی باید برای اشتغالزایی منطقه پروژه هایی تعریف کنند که جایگزینی مناسب برای این مجتمع عظیم اقتصادی باشد و پویایی و رونق اقتصادی منطقه عمارلو را حفظ نماید.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان در این زمینه می گوید: معدن سنگرود در سالهای شکوفایی خود نیست و دوران پیری خود را می گذراند.

سالانه دو تا سه میلیارد تومان یارانه به معدن سنگرود تخصیص می یابد

محمدحسین اصغریان اظهار داشت: سالانه چیزی حدود دو تا سه میلیارد تومان یارانه به این معدن تزریق می شود تا این واحد پایدار بماند.

وی با اشاره به اینکه با تعدیل فعالیت این معدن در سالهای آینده افت شدید نیروی کار و اشتغال در منطقه خواهیم داشت، افزود: برای جبران کاهش اشتغال معدن سنگرود یک پروژه سیمان پنج هزار تنی در منطقه عمومی جیرنده تعریف شده است.

اصغریان ادامه داد: با حمایت و تعامل مسئولان این پروژه پنج هزار تنی سیمان تا سه سال آینده راه اندازی خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: احداث کارخانه سیمان فاراب با توجه به ویژگی خاص منطقه جیرنده و لزوم تفکر برای اشتغالزایی امری الزامی است.

معدن سنگرود در دولت " سید محمد خاتمی " به بخش خصوصی واگذار شد که در واگذاری این واحد به بخش خصوصی دقت کافی نشد و این معدن به شرکتی واگذار شد که توانایی مالی نداشت و معدن سنگرود از بدو واگذاری با رکود مواجه شد.

به رکود کشیده شدن معدن توسط بخش خصوصى و توقف تولید موجب راکد شدن کار، افزایش بیکارى و مهاجرت ساکنان سه بخش شهرستان رودبار به استانهاى دیگر شد.

حقوق کارگران معدن سنگرود بیش از 17 ماه عقب افتاده است

معوقه 17 ماهه حقوق کارگران معدن سنگرود از بخش خصوصی نیز قصه پرغصه دیگری است که تا به امروز باقی مانده است.

معدن سنگرود پس از 18 ماه از بخش خصوصى به بخش دولتى بازگردانده و گره ‌کور فعالیت معدن و کارگران گشوده شد اما 17 ماه حقوق معوقه کارگران همچنان باقی مانده است.

نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم رسیدگی به مشکلات معدن سنگرود را از مطالبات جدی مردم این شهرستان دانست و گفت: معدن زغال سنگ سنگرود از معضلات پیچیده شهرستان رودبار است.

صمد مرعشی ادامه داد: مطالبات کارگران این معدن 17 ماه است که پرداخت نشده از اینرو این امر نیازمند توجه ویژه رئیس جمهور و مسئولان است.

معدن ذغال سنگ سنگرود ابتدا توسط بخش خصوصی با ذخیره قطعی 105 هزار و 600 تن کشف شد و در اواخر سال 1342پروانه بهره برداری به نام شرکت تاش برای آن صادر شد. در سال 1346 این معدن به شرکت ملی ذوب آهن ایران واگذار شد.

در سال 1347و 1348عملیات اکتشاف جهت مشخص کردن چینه بندی قشر زغال سنگ دار صورت گرفت که در جریان این پی جویی یک رگه اصلی قابل کار مشخص شد و از زمستان 1348برنامه اصلی امور اکتشافی توسط زمین شناسان ایرانی و با استفاده از نظرات کارشناسان روسی آغاز شد.

برخی کارشناسان و صاحبنظران در خصوص اهمیت زعال سنگ معتقدند، امروز در دنیا به ازای هر 1000 دلار تولید، 1.7بشکه نفت مصرف می شود از اینرو می توان زغال سنگ را به عنوان یکی از صنایع مهم انرژی در کنار گاز و نفت بسیار با اهمیت دانست.

زغال ‌سنگ به غیر از سوخت نیروگاههای برق و کک برای مصرف کارخانه‌های فولادسازی، همچنین در مصارف دارویی، غذایی، رنگ پارچه و محافظ چوب مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

گازهای متان و دی ‌اکسید کربن متصاعد شده در برخی کارخانه‌ های کک ‌سازی برای تولید گازها و پخت مواد به‌ کار می‌روند و از خاکستر زغال ‌سنگ به‌ عنوان مواد افزودنی در بتن و نیز در زیرسازی جاده ها‌ استفاده می ‌شود.

معدن سنگرود در فاصله 128 کیلومتری جنوب شهرستان رشت و حدود 30 کیلومتری شمال شرقی لوشان قرار دارد.