83 هزار هکتار از اراضی گنبد کاووس زیر کشت محصولات پائیزه رفت

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: از این شمار بیش از 45 هزار هکتار گندم دیم، 26 هزار و 861 هکتار گندم آبی و هشت هزار و 246 هکتار نیز محصول جو به صورت دیم و آبی کشت شده است.

وی اظهار داشت: حبوبات، کلزا، سبزی و صیفی نیز از دیگر محصولاتی بوده که در سال زراعی جاری در اراضی منطقه کشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 412 تن کود ازته، 174 تن فسفاته و 5/2 تن نیز کود پتاسه بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.

به گفته قاضی، همچنین تاکنون 184 تن بذر اصلاح شده بین کشاورزان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: توجه و حمایت بیشتر متولیان امر از بخش کشاورزی و فعالان این عرصه مهم است.

وی یادآورشد: برای داشتن اقتصصادی پویا نیاز داریم از بخشهای مختل از جمله کشاورزی حمایت شود.

قاضی عنوان کرد: حوادث مختلف سالانه خسارتهای زیادی بر این بخش وارده می یکند و نیاز است به صورت اصولی برای جبران خسارات چاره اندیشی شود.

شهرستان 295 هزار نفری گنبد کاووس بیش از 180 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.

