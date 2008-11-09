مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

لاریجانی : پیشرفت کشور با رقابت های تصنعی محقق نمی شود

خاتمی: برای داشتن امنیت نباید از اصول بگذاریم

حدادعادل نخبه فرهنگی جهان اسلام شد

منابع آزمون چهارگروه آزمایشی کنکور 88 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد



اعتماد:

سومین نامه اقتصاددانان ، 60 استاددانشگاه در نامه به رئیس جمهور خواستار تعامل با اقتصاد جهانی و دوری از برخوردهای احساسی شدند

درداخل و خارج از کشور رخ داد؛ بازتابهای تبریک احمدی نژاد

محصولی برای وزارت کشور معرفی شد، سی و هشتمین وزیرکابینه

در نخستین کنفرانس خبری اعلام کرد، اوباما: خروج از بحران فعلی آسان نیست



اعتماد ملی :

درنامه ای با 60 امضا به سیاست های اقتصادی کشور انتقاد شد، سومین هشداراقتصاددانان به دولت

اصولگرایان پیام احمدی نژاد را بایکوت کردند

معرفی وزیرمردود به مجلس



ابرار:

احمد توکلی در نامه ای خطاب به احمدی نژاد: دشمنی مداوم آمریکا جایی برای رعایت تشریفات اخلاقی یک طرفه باقی نمی گذارد

باهنر: دولتی می خواهیم که نقاط ضعف دولت نهم را نداشته باشد

ازسوی رئیس جمهور؛ صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت کشور به مجلس معرفی شد

میانگین قیمت نفت خام ایران به 57 دلار رسید



ابتکار:

اوباما: پاسخ مناسبی به نامه احمدی نژاد می دهیم

جلسه مشترک مجلس و دولت برای افزایش حقوق کارمندان

محسن امین زاده و روایت فرار خاتمی از دست کلینتون

هر متر مربع واحد مسکونی از 575هزار تا 9میلیون تومان



اسرار:

لاریجانی: مدیریت جهانی با قدرت نظامی امکان پذیرنیست

درصورت تصویب نهایی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، احتمال حذف کروبی، خاتمی و میرحسین از صحنه انتخابات

سردارجزایری : بزرگترین باندهای عملیات روانی علیه ما متمرکز شده اند



پول:

معرفی رسمی محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور

معاون وزیر اقتصاد خبر داد: تعویق واگذاری بانک ها

قیمت نفت ایران 57 دلار

نامه جدید 60 اقتصاددان به دولت، مجلس و مردم، پرداخت نقدی یارانه ها مرم را رسما صدقه بگیر می کند



تفاهم:

کیفیت ایرانی برنز هم نگرفت ،تندیس های طلا و نقره ی روی ملی کیفیت نیز به هیچ شرکتی نرسید

جانشین کردان، محصولی خواهد بود

عدم اجرای سهمیه بندی تسهیلات در برخی بانک ها



جام جم:

لاریجانی با اشاره به مواضع اوباما: حرف های اوباما درباره موضوع هسته ای ایران ادامه راه غلط گذشته است

از اول آذرصورت می گیرد، معاملات مسکن فقط در بنگاههای دارای پروانه

آغاز رزمایش 6 روزه امنیت و آرامش



جوان:

انحصار درواردات به روایت گمرک - واردات خودرو، آهن آلات ، شکر، پارچه و تلفن همراه به طور انحصاری در اختیار تعداد قلیلی شخصیت حقیقی یا حقوقی است

محصولی،وزیرپیشنهادی برای تصدی وزارت کشور

فردا؛ آغاز رزمایش امنیت و آرامش عمومی در پایتخت

سرلشکر جعفری: سپاه در برابر تهدیدات داخلی به تکلیف انقلابی خود عمل می کند



جمهوری اسلامی:

حسنین هیکل: اوباما هم یک پروژه آمریکایی است

دراولین موضعگیری پس از انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا، اوباما ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد

آیت الله امینی: هیچکس در کشور به فکر جوانان نیست

درقالب نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور منتشر شد، گزارش 60 اقتصاددان از وضعیت اقتصادی کشور



حمایت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: توجه به ظرفیت بزرگ بانوان حق اسلام و ایران است

رئیس جمهور دردومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری اعلام کرد: حمایت از سرمایه گذاری در بخش گردشگری

پور محمدی: شفاف سازی فعالیت اداری یکی از رسالت های سازمان بازرسی کل کشور



حیات نو:

آمار گمرک نشان می دهد، واردات 5 قلم کالا در انحصار 55 نفر

انتقاد احمد توکلی از احمدی نژاد: نامه به اوباما قابل دفاع نیست

دستور ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران تعدیل شود

دادستان کل کشور: معابر ورود افکار خرافه پرستان را باز گذاشته ایم



خبر:

واکنش اوباما به نامه احمدی نژاد: پاسخ مناسبی به نامه رئیس جمهور ایران می دهیم

هاشمی رفسنجانی : نظارت بر حسن اجرای سند چشم انداز را به صورت جدی دنبال می کنیم

از فردا و به مدت 6 روز برگزار می شود،اجرای رزمایش بزرگ نیروی انتظامی درتهران با 30 هزار مامور پلیس



خورشید:

در پی معرفی صادق محصولی ، استقبال نمایندگان از وزیر پیشنهادی کشور

براساس آمار سازمان جوانان استان تهران، تهران 2 میلیون و 500 هزار جوان مجرد دارد

در کشورهای حاشیه خلیج فارس، گل ایرانی به نام هلند عرضه می شود



دنیای اقتصاد:

احمدی نژاد به نقطه آغازین بازگشت، معرفی صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور

بازارمسکن در بهار تهران

اوضاع اقتصادی سال آینده میلادی به روایت " صندوق بین المللی پول" سقوط سال 2009 در راه است

کارنامه اقتصادی درنامه سوم نهادگرایان ایرانی



سرمایه:

اتمام حجت علمی 60 استاد اقتصاد دانشگاه های ایران با احمدی نژاد: طرح تحول قابل اجرا نیست

جهرمی به بانک مرکزی هشدار داد: انحراف 85 درصدی وام بانکی در بخش تولید

گمرک درباره پنج کالا اعلام کرد، واردات 3/5 میلیارد دلاری توسط 55 نفر

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: گاز سوز کردن خودروها درایران غیرکارشناسی است



سیاست روز:

درنخستین کنفرانس خبری، نقاب چهره اوباما کنار رفت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: صدور اسناد مالکیت روستایی و منابع طبیعی آثار مطلوبی داشته است

آیا محصولی گزینه مناسبی است؟

لس آنجلس تایمز: ایران بیخ گوش آمریکا در حال تاخت و تازدیپلماتیک است



صدای عدالت:

سید محمد خاتمی: آبرو و جان ما در برابر انقلاب و کشور اهمیتی ندارد

لاریجانی: برای هزینه دائم درآمدهای نفتی به کسی جایزه نمی دهند

نامه سرگشاده احمد توکلی ، پیام تبریک احمدی نژاد قابل دفاع نیست

داوود احمدی نژاد دبیرکمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور شد



قدس:

در گفتگوی نمایندگان مجلس و فعالان فرهنگی با قدس بیان شد، مردم خواستارتعطیلی میلاد امام رضا (ع) هستند

البرادعی: شرایط گفتگوی مستقیم آمریکا - ایران بزودی فراهم شود

درنشست مشترک با مجلس، دولت متعهد به افزایش حقوق کارمندان شد

معاون وزیر آموزش و پرورش: مقاوم سازی مدارس کشور 10 سال طول می کشد



کاروکارگر:

رفسنجانی : شورای نگهبان برای بررسی قوانین باید به معیارهای مصوب مجمع توجه کند

رئیس جمهوری: دولت به طور جدی از توسعه صنعت گردشگری حمایت می کند

لاریجانی: سند اخلاق تولید در کشور تدوین شود

انتقاد توکلی از نامه احمدی نژاد به اوباما



کارگزاران:

کشاندن احمدی نژاد به اجلاس شورای همکاری توطئه بود

دفاع مراجع تقلید از رشد احزاب،آیت الله صانعی: ورود سیاهپوستی چون اوباما به کاخ سفید نتیجه تحزب است

احمدی نژاد برای بار دوم محصولی را به مجلس معرفی کرد، مشاور ارشد رئیس جمهور در راه وزارت کشور



کیهان:

ارزیابی سیاستمداران و رسانه ها از جابجایی قدرت در آمریکا، برژینسکی: جهان از اوباما انتظار تغییر نداشته باشد

لاریجانی در مراسم روز ملی کیفیت: مجلس برای حذف موانع تولید آماده است

خاتمی هنوزتصمیم نگرفته ام - ناصری : دقیقه 90 می آید

وطن امروز:

گفت و گوی " وطن امروز" با دبیر سیاسی کارگزاران، محمد هاشمی: کاندیدای ریاست جمهوری می شوم

مانوری برای روز حادثه، 6 روز قدرت نمایی پلیس در پایتخت

برای تصدی وزارت کشور، رئیس جمهور صادق محصولی را به مجلس معرفی کرد



همبستگی:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: موانع پیش روی تحقق سند چشم انداز

رئیس جمهور محصولی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد

آیت الله یوسف صانعی: تحزب موجب رعایت حقوق بشر ودموکراسی که مورد تاکید اسلام است می گردد

علی لاریجانی: اگر تدبیر نیکو درکارنباشد همه ثروت ها به باد می رود



همشهری:

تکرارادعاهای قدیمی آمریکا علیه ایران در سخنان اوباما

درپنجمین دوره جایزه ملی کیفیت،هیچ شرکتی تندیس کیفیت نگرفت

نامه 60 اقتصاددان به رئیس جمهوری

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح: رویکرد جمهوری اسلامی ، یک رویکرد دفاعی ومبتنی بر صلح است



هدف واقتصاد:

هاشمی رفسنجانی در خصوص اصل 44: نظارت تفویضی رهبری به مجمع تشخیص باقی است

از سوی 60 کارشناس در خصوص موازین علم اقتصاد، رویکردهای چشم انداز و برنامه چهارم صورت گرفت: سومین نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور

لاریجانی: تغییرات روبنایی اوباما را موفق نمی کند