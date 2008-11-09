یک سوم مدارس کشور دونوبته هستند

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: تعهدات خیرین مدرسه‌ ساز در سال جاری شش هزار و 130 میلیارد ریال است که از رشد 250 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است اما به رغم انجام اقدامات انجام شده در امر مدرسه سازی هنوز یک سوم مدارس کشور به صورت دو نوبته اداره می‌شود و دانش‌آموزان از سرویس کامل آموزشی برخوردار نیستند.

وی با اعلام اینکه تامین فضاهای مناسب آموزشی یکی از ضروریات جامعه کنونی است، اظهارداشت: خوشبختانه به دلیل میراث غنی دینی و فرهنگی و در راستای عمل به آموزه های دینی و تمایل به احسان و نیکوکاری، مردم متدین و فرهنگ دوست در طول تاریخ در امور خیر پیش قدم بوده اند.

حیدری بیان داشت: در سالهای اخیر با درک نیازهای آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی در قالب تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز به یاری تعلیم و تربیت شتافته و این امر مقدس، تبدیل به نهضت مدرسه سازی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه "پایه و اساس ساختن کشور، گسترش و توسعه آموزش و پرورش و مقدمه آن وجود فضای مناسب آموزشی است"، یادآورشد: تجربه نشان داده است برای ساختن کشور در همه بخشها مردم باید وارد صحنه شوند هرچند که دولت به عنوان حامی و پشتیبان و برطرف‌ کننده موانع همواره در کنار مردم است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کار بزرگ خیرین، زمینه ‌سازی برای شکوفا کردن استعدادهای ناب ایرانی و فراهم کردن بستر تربیت انسانهای شجاع، پاک، مومن، خلاق و عالم در مدارس است.