تیم فوتبال زنجان باید به لیگ برتری برسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه گذشته در نخستین جلسه شورای ورزش استان زنجان با اشاره به اینکه خرید امتیاز یک تیم لیگ برتری نمی تواند مفید باشد افزود: تیم شهرداری باید تلاش مضاعفی را برای حضور در لیگ برتر انجام دهد و مجموعه استانداری با قاطعیت از این تیم برای حضور در لیگ برتر حمایت می کند.

وی ادامه داد: توسعه ورزش به خصوص داشتن یک تیم لیگ برتری نقش مهمی در ارتقا امنیت اجتماعی و رشد و بالندگی استان دارد.

استاندار زنجان با یادآوری پتانسیل های ورزشی استان زنجان افزود: استان زنجان در زمینه ورزش قهرمانی و همگانی گام های خوبی برداشته و توانسته به عناوین برتر کشوری و بین المللی دست یابد.

وی تاکید کرد: ورزش همگانی زیرساخت ورزش قهرمانی است و این مسئله لزوم توجه هرچه بیشتر به این بخش از ورزش را نشان می دهد.

استاندار زنجان کسب عناوین قهرمانی توسط ورزشکاران زنجانی در عرصه های بین المللی و جهانی را یادآورشد و تاکید کرد: برای توسعه ورزش قهرمانی در استان باید به آن بها داده شود.

رئوفی نژاد در ادامه وضعیت زنجان را به لحاظ برخورداری از زیرساختهای و فضاهای ورزش مناسب دانست و تاکید کرد: زنجان به لحاظ برخورداری از فضای ورزشی مطلوب است و تنها مشکل ما عدم توانمندی اداره کل تربیت بدنی در اداره کلیه فضاهای ورزشی است که این امر لزوم ورود بخش خصوصی را در زمینه فضاهای ورزشی می رساند.

وی افزود: بخش خصوصی باید در بخش ساخت و نگهداری و اداره فضاهای ورزشی استان وارد شود تا این بخش از ورزش استان نیز توسعه یابد.