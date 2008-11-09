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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

80 درصد عملیات دریایی بندر امام خمینی به بخش خصوصی واگذار شد

80 درصد عملیات دریایی بندر امام خمینی به بخش خصوصی واگذار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تا کنون 80 درصد عملیات دریایی بندر امام خمینی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با توجه به اینکه واگذاری خدمات پشتیبانی دریایی به بخش خصوصی یکی از اهداف عمده در بخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، تا کنون 80 درصد عملیات دریایی در بندر امام خمینی به بخش خصوصی واگذار شده است.

علیرضا خجسته اظهار داشت: انجام عملیات یدک کشی در عملیات راهنمایی کشتی ها، یدک کشی شناورها و ارائه خدمات متفرقه به کشتی ها، اجرای عملیات طنابگیری از شناورها در هنگام پهلوگیری، مهار شناورها در کنار اسکله ، طناب دهی در زمان جدا شدن شناورها، دریافت و انتقال زباله کشتیها و شناورهای مستقر در لنگرگاه داخلی، پتروشیمی های همجوار و ایستگاههای VTS ، هیدروگرافی و نقشه برداری، راهبری مراکز کنترل ترافیک، راهبری ایستگاههای ساحلی مخابرات دریایی، راهبری لایروبی، چنگکی و هاپرساکشن، امور مربوط به غواصی ، بازرسی و نگهداری علائم کمک ناوبری و واگذاری تجهیزات و راهبری شناورهای تجسس و نجات دریایی عمده فعالیتهای واگذار شده به بخش خصوصی در بندر امام خمینی است.

وی افزود: برخی از امور مربوط به مرکز کنترل ترافیک(VTS) ، دریافت مواد زائد از کشتی ها، عملیات مقابله با آلودگی آب دریاها، خدمات آبرسانی و سوخت رسانی به کشتی ها تاکنون به بخش خصوصی واگذار نشده است.

خجسته در ادامه ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه از پیش تعیین شده کلیه امور مربوط به عملیات دریایی تا پایان برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی واگذار می شود.

کد مطلب 779534

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