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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۹:۲۹

طوفان "پالوما" با سرعت 230 کیلومتر در ساعت کوبا را درنوردید

طوفان "پالوما" با سرعت 230 کیلومتر در ساعت کوبا را درنوردید

طوفان پالوما پس از وارد آوردن خسارات بسیار در جزایر کایمانس، سحرگاه امروز با سرعت 230 کیلومتر در ساعت به سرزمین کوبا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طوفان پالوما که یکی از طوفان های بسیار قدرتمند و خطرناک به شمار می رود، صبح یکشنبه به سواحل کوبا رسید.

این طوفان که از سواحل جنوب شرقی با سرعت 230 کیلومتر در ساعت که از نوع سوم به شمار می رود، به کوبا رسیده است باعت شد صدها هزار ساکنان این منطقه منازل خود را رها کرده و به جاهای امن پناه ببرند.

این سومین طوفانی است که در چندماه اخیر خاک کوبا را درمی نوردد.

طوفان پالوما پیش از رسیدن به سواحل کوبا از جزایر کایمانس در جنوب کوبا عبور کرد و خسارات بسیار زیادی به این منطقه وارد آورد.

کد مطلب 779538

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